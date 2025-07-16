東亞錦專訪︱陳曉明毋忘香港教練身份　從被遺棄到找回自我價值

2007年的東亞足球錦標賽，陳曉明以教練身份帶港隊出戰外圍賽，最終決賽僅負朝鮮無緣決賽周；18年後的今天，他以中華台北女足主帥身份，再度站上東亞錦舞台，在決賽周挑戰中、日、韓三強。

2023年2月被理文突然辭退，陳曉明曾經有被遺棄的感覺，這次在東亞錦獲香港球迷觀戰、受香港傳媒採訪，他發現原來自己在香港足球仍佔一席位，仍有屬於自己的價值。

他即使身在台灣，仍不忘自己是香港教練，「我做得好，別人會覺得原來香港人、香港教練是可以的」。

香港01體育記者袁志浩 韓國龍仁市直擊



香港球員外流已成趨勢，但教練的例子少之有少，部份港帥在內地球會做過助教，近年真正執掌球隊的，有曾領台南台鋼、現為澳門代表隊主教練的郭嘉諾，與2023年5月起率領中華台北女足的陳曉明。

「球員外流前可以試腳，加盟後又有緩衝期，狀態不好可以做後備，慢慢適應，球隊亦可買其他人替補，但教練外流通通不能。」陳曉明細說本土教練衝出香港的難處。

陳曉明2023年5月起執掌中華台北女足。（袁志浩攝）

台灣女足資源比香港多 缺的是經驗

部份亞洲地區的球隊靠國籍或名氣去決斷教練能力，寧願聘請日、韓或歐美教練，除非有關係可攀，否則未必給機會香港人，「不相信你有能力，連試的機會也沒有」。

陳曉明能夠獲得現在的工作，跟過往曾赴台擔任教練班導師有關，他率領理文時又曾鬥過台灣球會，當地球圈對他有一定認識。

「如果我沒教過沙體（沙田體育會，香港女子甲組球會） ，我可能不會申請這份工作。」執教男子隊經驗更豐富的陳曉明如是說。「男、女足是兩個世界，幸好我因為沙體而留意香港女足，甚至亞洲女足的發展，所以不會害怕去做。」

部份中華台北女足助教都曾是陳曉明的學員，他用足球這個共同語言去令對方信服；對球員盡顯關心，為對方出頭，勇於承擔負任，讓大家也接受他這個外來人。這些在香港累積而來的經歷，無形中幫助了陳曉明；在台灣工作，也讓他感悟香港的優勢與不足。

陳曉明贏得球員與助教的信任。（袁志浩攝）

他說台灣女足的資源比香港多，中華台北隊受類似香港體育學院的機構資助，教練團隊的薪金、外出集訓的洗費都不用擔心，並享有飲食、住宿、運動科學等同配套，球員大多也是全職，不會像香港球員一樣，因無法向僱主請假而不能到海外比賽。

「台灣缺少的是視野與經驗，若遇到安排不當，他們不知道原來自己可以去爭取。」

陳曉明以在剛過去亞洲盃外圍賽為例，當時中華台北女足作客印尼，對方將賽前兩天的練習列為官方訓練，並要求球隊只練習一小時。這完全打亂陳曉明的計劃，幸過往在港曾帶隊出外的他清楚各種規例，據理力爭。

到台灣發展，陳曉明也體會到香港女足的優勢與不足。（袁志浩攝）

足球關注度不及香港 縱不合理也無人理

再者，台灣的足球風氣不如香港盛行，棒球、籃球、羽毛球通通都比足球更受歡迎，今次比賽只有數名球迷來韓支持，連採訪的傳媒人數也有限，到場的香港記者甚至台灣的更多。

「只有愈多人關注，才會有愈多人監察，讓各方面不敢亂來。 」陳曉明感嘆。

像是中華台北女足參與東亞錦便鬧出機票風波，球隊今月6日在印尼完成亞洲盃外圍賽後，7日便飛抵韓國。由於由印尼往韓國只得晚上的直航機，意味球員需「通頂」，陳曉明指為免打亂球員生理時鐘、讓她們好好休息，要求改為6日早上先返台，7日早上再飛韓國；但結果足協安排球員6日晚上9點抵台，7日早上7時便再起行，無視球員的休息需要。

與中華足協的溝通，是陳曉明上任後的難題之一。（袁志浩攝）

「在香港，男足世界比較成熟，大家都懂得用同一個標準去衡量所有事。」

「在這裏遇到不合理的事，無人覺得有問題，他們只追求一個表面的說法就算，沒有人會看細節、尋求背後原因與真相。」

縱然會因為同伴做事不夠極致而生氣，又會因為遇到不專業的事而鬱鬱寡歡，但陳曉明依然願意無私地分享自己的知識，甚至在記招上向中日韓記者喊話，為球員爭取外流機會。

以往只想着證明自己的他笑言，自從去年底結婚後，學懂在乎身邊人的感受。「可以因為執著去犧牲自己，但不能犧牲身邊人。場上球員有成績，場外幫她們打破舊有思維，我很有滿足感。」

幫助球員成長令陳曉明感到滿足。（袁志浩攝）

不忘香港教練身份 從被遺棄到尋回自我價值

陳曉明認為，只要當上一支球隊的教練，就必須視整個團隊為家人，即使早前他率軍來港友賽，面對陳詠詩與韋婉婷等多位份屬好友的港將，依然把自己球隊放在第一位。

「我放了這麼多心血在這班球員（中華台北女足）身上，當然希望她們能夠贏，讓其他人看見她們。就算對香港隊，我也不會想家人落敗，當下港隊就只是一支跟我們亞洲盃對手相似的球隊。」

以教練身份倒戈的情況在歐洲屢見不鮮，出於職責與專業所限，不能投放太多個人情感。

然而陳曉明沒有忘掉香港人這個身份，他會向台灣球員播廣東歌，甚至向當地傳媒推薦自己喜歡的歌手Kolor；分享當下香港好看的電影；又笑談兩地語言差異：「在台灣，『爽』代表做一件事好正、很開心，但在香港代表做事乾淨俐落，我會叫球員們學習一下。」

陳曉明沒有忘記香港教練這個身份。（袁志浩攝）

他說自己是個典型的「香港仔」，因此以香港教練身份站在東亞錦決賽周舞台，有種莫名感動。「有香港球迷來支持，有香港傳媒來採訪，相信不單純是因為這場比賽，而是因為我是香港教練。很感謝大家從來沒有忘記我。」

這種感覺，是源於2023年2月他突然被理文辭退，當時球隊仍位列聯賽榜首，「球隊有好也有壞的時候，那陣時整個月都受傷兵等不同因素影響，一切卻完結了。我好像背負了『球棍』的標籤......」

「我從球隊什麼都沒有開始，帶到擁有亞洲盃經驗，如果我沒有能力，這些時刻都不會出現。哥迪奧拿去季成績也很差，我們不能單憑那一個時刻去判斷一個教練。」

「我不介意大家說我做得不好，但不能認為我是沒有貢獻的。當時有些被球迷或某些人遺棄的感覺，但現在從社交平台收到加油的訊息，再知道有人來現場支持，原來大家還認為我在香港足球仍然是有位置、有價值的。」

「我就算並非Die for Hong Kong，至少也Die in Hong Kong。」（袁志浩攝）

他希望自己即使身在何地，依然可以為香港人這個身份出一分力，「過去做國際足協的教練導師去任何地方，我永遠都記住我是代表香港，我做得好，別人會覺得原來香港人、香港教練是可以的」。

帶領中華台北女足晉級亞洲盃決賽周，日前球隊更在落後兩球下，一度追和實力更強的中國女足，他已證明自己不比前一任的日本教練越後和男差，也獲得部份國家隊的教練稱讚其戰術，引來印尼等東南亞地方的傳媒報道。

也許有一天，陳曉明可以衝得更遠，但他依然是一位香港教練：「我就算並非Die for Hong Kong，至少也Die in Hong Kong。」