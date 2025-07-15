港中大戰特寫｜不再縮後死守　也能控球進攻　回望港足十年蛻變

2015年的港中大戰，在香港掀起了一股熱潮。相隔十年，這場戲碼再度上演，這些年來，無論港隊實力、球員心態，抑或港隊在內媒眼中的形象，都起了不少變化。

「我們不再縮後死守，而是控球進攻。」參與四次港中大戰的葉鴻輝如是說。他在十年前一役，因為屢救險球而街知巷聞，但今日比賽後，除了這位港足隊長，獲球迷叫名手執大聲公發言的，竟是兩員年輕前鋒米高與劉家喬。兩人「發表演說」一幕，正好見證了葉鴻輝對港中大戰一槌定音的那句話。

01體育記者袁志浩 韓國龍仁直擊



2015年世界盃外圍賽：全港熱潮 守和已收貨



2015年世界盃外圍賽的港中大戰，筆者仍未入行，只記得兩地矛盾加劇的時勢帶來了港足熱潮，整個香港都被主場一戰包圍——傳媒鋪天蓋地報道，市民茶餘飯後討論，各區「遍地開花」自發直播比賽。

那時候的港隊，在內地媒體眼中仍是「送分童子」、「毫無爆冷的可能」。港隊作客內地一役，國足攻門超過40次；輪到主場再戰，也因對手4次射中門框，加上球證對于大寶疑似已過白界的射門毫無表示，港隊才得以保持清白之身。

兩度守和對手，已教包括記者在內的一眾球迷相當滿足。

2015年11月17日：世界盃外圍賽上演「港中大戰」，港隊於主場保持不失球，於中國身上搶得1分。（資料圖片／林振東攝）

2019年東亞錦決賽周：國足「必須拿下」 港將落敗灑淚



相隔4年，港隊出戰東亞錦標賽決賽周，記者已經入行三年，卻是首次採訪港中大戰。在社會氣氛下，《新浪體育》形容「賽事意義耐人尋味」，並稱在「眾所周知」的原因下，港中大戰意義遠勝於國足對陣日韓兩隊。

內媒當年報道，中國足協對國足表現沒要求，唯一的底線是：擊敗香港。筆者曾在該屆賽事對于大寶提問「可以戰勝香港嗎」，他只留下「必須」二字就轉身離開；場外追訪國足球迷，也得到「香港實力肯定比我們差」、「贏兩三球應該無問題」的答案。

港隊最終以0：2飲恨，無法令人忘懷的是球員眼神中滿是失望和愧疚，後衛唐建文失聲痛哭，自責地向球迷說「對不起」，徐宏傑也因不甘心流下男兒淚。

因為他們都知道，港隊不再完全處於下風，有能力卻沒有做到最好。

2019年東亞錦標賽的港中大戰，唐建文賽後為球迷痛哭。（資料圖片／高詩琦攝）

2022年東亞錦決賽周：港將有信心可贏 攻門比國足多



去到2022年在疫情下舉行的東亞錦決賽周，大多數本地球迷與媒體缺席下，賽前氣氛甚至討論度已有所下降。

當年國足以23歲以下球員加上數名超齡球員應戰，實力打了折扣，國足雖然仍視擊敗香港為「硬指標」，但內媒開始認為國足要贏有難度。

而的確在戴偉浚「倒戈」上陣下，國足只小勝港足1：0，更惹來抨擊。有指國足面對港隊的統治力已下降，球評家也不得不承認，港隊在個人能力、技術、戰術方面都勝過國足；數據上港足全場更錄得13次攻門，比7次的國足高出接近一倍。

記得港隊後衛羅梓駿是這樣說的：「我們一直有信心可以贏波，即使落後，大家仍認為可以追平。」可見球員已不再滿足於和局，矢志以勝利為目標。

2022年的港中大戰，焦點落在戴偉浚身上。（HKFA）

2024年閉門國際友誼賽：港足圍攻20分鐘反勝 國足場面狼狽



港隊也真的自1985年「五一九」戰役後再度擊敗國足。2024年元旦，港足友賽以2：1反勝國足。這場比賽港足雖然先落後，但卻一度圍攻國足20分鐘，壓逼得對手無法把皮球運過半場，內媒形容為「場面狼狽」。

只不過由於這場賽事雙方早協議閉門舉行，沒有直播及記者招待會，傳媒及網民只能透過極有限度的消息，或現場球員的社交媒體即時了解比賽戰況，之後才靠負責跟進國足賽事的內地著名記者馬德興「還原」比賽戰況，算是一種遺憾。

港足2024年曾在閉門的國際A級賽中擊敗中國。（HKFA）

2025年東亞錦決賽周：港足實力提升 國足姿態放低



正正因為這樣，港隊球迷對今屆東亞錦標賽更加期待，希望親眼見證一場勝仗。

賽前港隊有陳晉一被中超上海申花召回，但近年國足實力下降、成績未如理想，在國內受媒體關注的程度已遠低於過往，例如日前男足訓練時間與中國女足比賽時間相撞，有內媒指本來為數不多到韓國採訪的中國媒體，有相當一部分選擇觀戰女足比賽。

今次有超過600名香港球迷作客，有可能係有史以來最多。（袁志浩攝）

國足與內媒的姿態也沒過往的高，雖然球員私下一定想贏，今仗仍是「榮譽之戰」，但至少都沒高調提及必須贏香港；內媒報道大部份都是以「全力以赴」或「避免墊底」為目標。

內地網民不斷拿兩隊來比較，例如港足攻破日本大門但國足不能，更有人擔心國足會否不敵港隊。內媒在國足完成對日本的第二場比賽後，在記招上更是沒有提問有關對戰香港的問題，只專注在國足自身狀況上。

葉鴻輝過去10年參與4次港中大戰。（袁志浩攝）

今次有超過600名香港球迷作客，有可能係有史以來最多，但在香港大眾間討論度仍與當年有一段距離。雙方對壘已不再停留在「口水戰」層面，而是純粹的實力比拚。

雖然港隊這次無法在球迷面前取勝，但陳俊樂早段遠射僅柱邊出界、艾華飛到盡只差一點點、米高在邊路多次突破、劉家喬在前線頭頂腳踢，球員在場上感受到的，是距離再一次拉近了。

港隊賽後如常到場邊向球迷致謝，除了隊長葉鴻輝，球迷還着兩名球員拿起擴音器發言，人選有點意想不到——年輕前鋒米高與劉家喬。他倆用表現說服球迷，球迷看見的，不再是當年屢救險球的守門員、築起血肉長城的後衛，而是在前線衝鋒陷陣的年輕人。

十年內參與四次港中大戰的葉鴻輝說，這段期間變化最大的是，港隊由「死守」到「可以進攻」，「近兩、三次對國足都不是捱打，不會縮後等守，而是可以進攻、多點控球」。

港隊今日派了4名在中超效力的球員上陣，這無疑是起了作用，「用波時受的壓力比之前少了，可能是因為有部份球員上內地踢波，熟悉球員踢法、頻率、對抗性，是有點幫助」。

向來擔任中鋒的米高今日在邊路甚為活躍。（袁志浩攝）

下一次港中大戰，又會是如何？

在國足展開新備戰周期、隊內改朝換代下，一切都難以預計，始終國足球員長期在更高水平的比賽中浸淫，港隊若要再拉近距離，也許要有更多球員外流。然而葉鴻輝希望大家銘記一件事：「始終每次對國足，壓力定必在他們一方，我們沒什麼可以輸。」

在米高與劉家喬眼神之中，沒有看到當年球員的失落，更多是對未來的期盼與熱情。下一次港中大戰，會否就是兩人發光發熱之時？