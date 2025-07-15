東亞錦直擊︱港足球迷組織包15架大巴睇波　快閃24小時只為撐港隊

東亞足球錦標賽決賽周男足最後一個比賽日，港足與國足直接對壘爭奪第三名，賽前預計有近1000名港隊球迷入場。有球迷快閃24小時就只為睇港中大戰撐港，「支持香港隊是值得的，給我歸屬感，少少辛苦算什麼？」

01體育記者袁志浩 韓國龍仁直擊



東亞足球錦標賽直擊｜中國對香港下午3時舉行 內附免費直播連結

來到今屆東亞錦標賽最後一場，港隊球迷人數繼續增加，由第一場對日本時僅得100多人，到上場鬥韓國超過300人，今場預計有約1000位球迷到龍仁市體育場打氣。

港足球迷組織「香港力量」則在每場港隊比賽前召集球迷參與賽前遊行，今仗亦不例外，近半百球迷在球場附近的輕軌站集合，冒雨一邊高呼「We are Hong Kong」打氣，一邊聯群結隊行去球場展現聲勢，沿路若遇上別隊球迷，更會交換貼紙等信物。

港足球迷組織繼續號召球迷參與賽前遊行。（袁志浩攝）

另一球迷組織「波台黐線佬」更包下15架大巴，讓接近600名港足擁躉從首爾一起前往龍仁市。當中球迷李先生只「快閃24小時」——昨晚約9時從香港機場出發，今日凌晨兩時抵達仁川，在機場酒店稍作休息，今午便到首爾集合，坐約一小時車程的大巴到球場，他看畢港中大戰、日韓對壘後回程，坐上明天凌晨兩時的航班返港，然後上班工作。

李先生快閃韓國24小時，只是為了支持港足。（袁志浩攝）

李先生表示今次只花不足兩小時計劃好行程，花費3000港元內，「不想花太多假期，但又想支持香港隊。支持香港隊是值得的，給我歸屬感，少少辛苦算什麼？」對上兩次港中大戰，一次屬閉門友賽，另一次在疫情間舉行，球迷無法現場見證，令李先生更想觀看今場比賽，三場東亞錦賽事中，也只選擇這一戰隨隊作客。「親身睇是另一番感受，沒太多機會看中港大戰，可一不可再，睇得一場得一場。」

對於球迷會包15架大巴到龍仁市，他認為有一點感動，「這是我第二次隨港隊作客，上一次是多哈亞洲盃，感受很好，但都沒這種浩浩蕩蕩的感覺，多謝球迷會的安排。」