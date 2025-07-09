香港運動消閒博覽2025｜一票通行書展與零食展　即睇門票優惠詳情

香港運動消閒博覽2025將與香港書展、零食世界在7月16至22日，於香港會議展覽中心舉行。香港書展、香港運動消閒博覽及零食世界繼續一票可通行三展，成人票價維持港幣30元，同時亦繼續設有上午進場票、免費再進場及訪港人士票價等特別優惠。在今屆運動消閒博覽，首度舉行FIBA 3x3 世界巡迴賽 —香港大師賽2025，於7月19至20日於會展室內進行。香港體育學院會在運動消閒博覽內展出精英運動員的珍貴物品。



香港遊樂場協會將再度參與運動消閒博覽，除了招牌流動繩網，今年協會新增運動體驗場區，於七天展覽期間提供不同運動體驗。（貿發局圖片）

香港貿發局與M1 Group Limited合作，首度將國際賽事FIBA 3x3 世界巡迴賽 —香港大師賽 2025移師香港會議展覽中心於室內進行，於運動消閒博覽期間（7月19至20日）舉行。書展持票人士可於7月16日至22日進入其嘉年華式活動區域3x3 Village，參與各式運動遊戲攤位及參觀運動產業展示區。

香港體育學院再次在會場設置運動員打氣區及精英運動員珍貴物品展示區，為備戰全運會的香港健兒加油打氣。香港遊樂場協會也將再度參與展覽，除了招牌流動繩網，今年協會新增運動體驗場區，於七天展覽期間提供不同運動體驗，包括7月16至17日的匹克球、花式跳繩及跑步體驗，7月18至19日的街頭健身體驗，7月20至21日的HADO電子閃避球，以及7月22日的無人機足球體驗。

運動消閒博覽還將設立展示區讓入場人士與全運會吉祥物「喜洋洋」和「樂融融」打卡。

香港貿發局與M1 Group Limited合作，首度於運動消閒博覽期間（7月19至20日）舉辦國際賽事「FIBA 3x3 世界巡迴賽 — 香港大師賽 2025」。（貿發局圖片）

香港運動消閒博覽、香港書展、零食世界資料：

日期：2025年7月16至22日（星期三至星期二）

香港書展的開放時間：

7月16至21日 - 上午10時至晚上11時

7月22日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、零食世界的開放時間：

7月16至17日 - 上午10時至晚上9時

7月18至19日 - 上午10時至晚上10時

7月20至21日 - 上午10時至晚上9時

7月22日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽、香港書展、零食世界票價：

成人：港幣30元

小童：港幣10元 （適用於小學生 / 身高 1.2 米或以下兒童）

*3歲或以下小童及65歲或以上長者免費進場 #一票可通行三展

香港運動消閒博覽、香港書展、零食世界購票方法：

電子門票可透過電子門票贊助商The Club、電子支付贊助商AlipayHK、支付寶、電子門票銷售平台 01空間、其他售票途徑八達通app、全線7-11 或Circle K便利店購買。

香港運動消閒博覽、香港書展、零食世界票務優惠：

上午進場票︰港幣10元（成人和小童同價，每天中午12時前進場），只限於會場入口收費站以八達通即時付費入場。

免費再進場特別優惠：凡以正價（成人港幣30元、小童港幣10元）購買7月16或17日香港書展門票人士，可憑完整票尾或現場派發的再進場優惠券免費於以下時段各進場一次：

1) 7月18-20日（星期五至日）晚上7時後

2) 7月21日（星期一）晚上7時後

此優惠不適用於其他門票（包括上午進場票、優惠進場票、貴賓進場票以及贈券）

超級書迷證：港幣88元，持此證的人士可於書展期間無限次入場參觀，更可使用特別通道進入會場，節省輪候時間。

書展35屆特別優惠︰

凡於1990年出生的人士，在現場出示有效身份證明文件即可免費入場

「三五知己」套票：以三張門票價錢即可五人同行入場。此套票於01空間發售，限量500套，先買先得，售完即止

在書展消費滿港幣500元有機會換領書展35屆限量紀念版布袋乙個，以及精美禮品乙份，先到先得，換完即止

訪港人士票價優惠：訪港人士於會議廳售票處出示有效旅遊證件，可以港幣20元優惠購買入場門票

殘疾人士票價優惠：凡以殘疾人士八達通即時付費入場，或於會議廳售票處出示由勞工及褔利局發出的「殘疾人士登記證」之人士，一律可以港幣10 元優惠購買入場門票

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