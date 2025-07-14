WTT美國大滿貫｜澳門球手朱雨玲封后　王楚欽輕取張本智和得冠軍

WTT美國大滿貫，去年轉籍澳門後復出的前中國隊球手朱雨玲，在女單決賽以4：2反勝中國小將陳熠，成為WTT史上首位贏得大滿貫單打冠軍的澳門球手。

男單方面，中國隊的「二哥」王楚欽直落以4：0擊敗日本球手張本智和得冠軍。總結今屆比賽，中國隊贏得男單、女雙及混雙金牌，女單屬於澳門的朱雨玲，而男雙則由韓國組合贏得。



朱雨玲贏得WTT美國大滿貫女單冠軍。（Getty Images/資料圖片）

20歲的陳熠世界排名17位，在今屆賽事爆冷淘汰「一姐」孫穎莎，之後在落後3局下反勝早日希娜4：3，準決賽對國家隊隊友蒯曼在局數三度落後下反勝4：3。陳熠今場決賽入局較快，頭兩局完勝朱雨玲，未試過落後，由頭帶到尾，先贏11：7及11：8。

陳熠贏得WTT美國大滿貫女單亞軍。（Getty Images/資料圖片）

朱雨玲在第三局企穩陣腳，一口氣連贏6分，士氣大振，反超前細分6：2，之後以11：7拿下這一局，追近至局數1：2。30歲的朱雨玲世界排名14位，大賽經驗豐富。她乘勝追擊，再贏11：5、11：9及11：8，以局數4：2反勝陳熠，激戰55分鐘後贏得女單冠軍。

賽後接受大會採訪，朱雨玲讚賞陳熠的發揮，她說：「今天這場比賽我們雙方都發揮得淋漓盡致，我希望大家能給予剛才中國這名小將（陳熠）掌聲。」

朱雨玲贏得WTT美國大滿貫女單冠軍。（Getty Images/資料圖片）

曾經暫別乒壇數年的朱雨玲表示：「能夠回到賽場對於我來說就像做了一場夢一樣，我現在依然在夢裏，我希望這個夢可以繼續下去。」

朱雨玲曾經患癌，遠離賽場幾年。（網上圖片）

朱雨玲初出道時與陳夢被視為中國女單的雙子星，贏得世青賽的冠軍。她曾經是中國乒乓隊的主力，贏過多項錦標賽，但在2021年備戰東京奧運時，發現患上甲狀腺癌。她淡出乒壇，暫別比賽，戰勝癌魔。在2024年，她透過澳門政府的人才引進計劃，獲得澳門居民身分，同年9月復出，代表澳門參賽。

回到賽場不到一年，她在WTT美國大滿貫打出強勢歸來的表現，力挫世界排名第二的王曼昱、韓國首席球手申裕斌、日本好手伊藤美誠，最終決賽擊敗陳熠，贏得冠軍。

王楚欽贏WTT美國大滿貫男單冠軍。（Getty Images/資料圖片）

在壓軸的男單決賽，世界排名第二的中國球手王楚欽，直落以4：0大勝世界排名第四位的張本智和。首局形勢一面倒，王楚欽曾誇張地連贏9分，以11：3先拔頭籌。在第二局，王楚欽仍然控制大局，從未落後，雖被張本智和兩度追平細分，但以11：6拉開到局數2：0。

在第三局，張本智和終於復蘇，大部分時間領先，在10：8時手握兩個game point，但王楚欽沉着應戰，連贏4分，不但救回兩個game point，更以12：10取得這局的勝利。在第四局，王楚欽再贏11：8，以局數4：0擊敗張本智和，第三次贏得WTT大滿貫男單冠軍。

王楚欽贏WTT美國大滿貫男單冠軍。（Getty Images/資料圖片）

WTT美國大滿貫各項冠軍：

男單：王楚欽（中國）

女單：朱雨玲（澳門）

男雙：林鐘勳/安宰賢（韓國）

女雙：王藝迪/蒯曼（中國）

混雙：林詩棟/蒯曼（中國）