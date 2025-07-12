WTT美國大滿貫｜王楚欽闖4強硬撼菲歷斯勒邦　林詩棟蒯曼混雙奪金

WTT美國大滿貫男單8強賽事，中國王楚欽擊敗斯洛文尼亞球手約基治（Darko Jorgic）。



WTT美國大滿貫，中國王楚欽在8強擊敗斯洛文尼亞球手約基治，晉級準決賽鬥菲歷斯勒邦。（Getty Images）

王楚欽在先負一局的情況下連下三城，不過約基治韌力十足再追一局，最終王楚欽總盤數4：2成功晉級4強，局數細分為8:11、12:10、11:7、11:8、9:11、11:8，王楚欽準決賽會遇上菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）。

日本張本智和擊敗中華台北林昀儒晉級4強。（Getty Images）

另一場8強賽事，中華台北球手林昀儒與日本代表張本智和激戰逾1小時，惜最終以12:10、10:12、9:11、12:10、4:11、10:12，林昀儒總盤數2：4無緣4強。

中國組合林詩棟/蒯曼（左一、二）以3：0完勝韓國組合林鐘勛/申裕斌，為中國隊奪得混雙冠軍。（Getty Images）

至於混雙決賽，中國組合林詩棟/蒯曼以3：0完勝韓國組合林鐘勛/申裕斌，為中國隊率先奪得一冠。