WTT美國大滿貫｜王楚欽闖4強硬撼菲歷斯勒邦 林詩棟蒯曼混雙奪金
撰文：陳智深
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WTT美國大滿貫男單8強賽事，中國王楚欽擊敗斯洛文尼亞球手約基治（Darko Jorgic）。
王楚欽在先負一局的情況下連下三城，不過約基治韌力十足再追一局，最終王楚欽總盤數4：2成功晉級4強，局數細分為8:11、12:10、11:7、11:8、9:11、11:8，王楚欽準決賽會遇上菲歷斯勒邦（Felix Lebrun）。
另一場8強賽事，中華台北球手林昀儒與日本代表張本智和激戰逾1小時，惜最終以12:10、10:12、9:11、12:10、4:11、10:12，林昀儒總盤數2：4無緣4強。
至於混雙決賽，中國組合林詩棟/蒯曼以3：0完勝韓國組合林鐘勛/申裕斌，為中國隊率先奪得一冠。
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