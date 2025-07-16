東亞錦｜賓紀文守王鈺棟引爆中港戰火藥味　賽後即合照兼道歉

效力中超的香港隊守將茹子楠，在東亞足球錦標賽最後一輪對中國時上半場末段傷出，其後由賓紀文入替。這名法裔港將對位國足新星王鈺棟，其中一次防守時打中對方，觸發兩軍衝突。賓紀文賽後透過社交網站發文，貼出一張與王鈺棟的合照，並表示賽後已經與對方道歉。



效力梅州客家的茹子楠，在東亞錦標賽的中港之戰完半場前拉傷大腿後肌，退下火線，更需要在攙扶下離開球場，社交網站其後流傳「茹子」在場外與父親茹健穩相擁的片段，茹子狀甚傷心，似乎傷勢不輕。內地足球博主指茹子楠至少需要缺陣一星期，無緣對河南中上陣，大有可能整個7月都缺陣。

茹子楠拉傷大腿退下火線。（袁志浩攝）

茹子楠傷出後，由補選取代陳晉一的賓紀文入替，這名29歲的港將面對國足新星王鈺棟，防守上吃盡苦頭。王鈺棟換邊後邊線突破再傳中，張玉寧起腳射中楣底，其後曾經切入大位起腳，被港隊門將葉鴻輝撲到中柱。賓紀文下半場邊線與王鈺棟鬥法，被對手挑過後，右手不慎打中王鈺棟的臉部，然後陳俊樂與這名國足球員有碰撞，觸發兩軍球員的衝突。

中港戰下半場一度發生衝突。（袁志浩攝）

賓紀文賽後在社交網站上發文，貼上一張與王鈺棟的合照，表示在賽後已經向對方道歉，並盛讚18歲的王鈺棟天才橫溢，「今仗是休賽期後首次代表香港隊出戰，很榮幸能夠和具有頂級天賦的翼鋒王鈺棟交手，他是我至今遇過最出色的翼鋒之一，賽後我即與他道歉，很高興能與他同場交手。」賓紀文指王鈺棟給予他不少麻煩，直言今仗是很好的經驗，並祝願對方未來在國足一切順利。

賓紀文早兩年曾經在中甲搵食，先後效力黑龍江冰城及蘇州東吳，今年2月回歸港超聯，加盟東方。

賓紀文賽後貼出合照，稱與王鈺棟道歉。（網上截圖）