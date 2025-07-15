東亞錦標賽直擊｜中港戰火藥味濃　陳俊樂談衝突：打吡是刺激一點

東亞足球錦標賽決賽周，港足今日（15日）以0：1不敵國足，以三戰全敗的成績結束今屆賽事。這場「中港大戰」一如以往有火藥味，下半場雙方職球員曾發生衝突。港足中場陳俊樂表示有火藥味是正常的，始終今仗是打吡戰，而且形勢緊湊，但他認為雙方都是一心踢波，沒有太過火。

01體育記者 袁志浩 韓國龍仁直擊



陳俊樂為孫銘謙出頭，喝住王鈺棟。（袁志浩攝）

在上半場，港足後衛孫銘謙與國足前鋒王鈺棟有碰撞，孫銘謙倒地後王鈺棟對他甚有微言，陳俊樂見狀即上前為隊友出頭，阻止王鈺棟。陳俊樂表示不能輸掉氣勢。他說：「支持自己隊友，十分重要的。要保持住氣勢，不可以讓對方罵我們的隊友。」

在下半場，陳俊樂與王鈺棟碰撞後倒地，被國足球員指罵。（袁志浩攝）

在下半場，火藥味更濃，王鈺棟在邊線被港足後衛賓紀文侵犯倒地，之後陳俊樂與王鈺棟有碰撞，陳俊樂倒地，引發雙方職球員的多人衝突。陳俊樂賽後說：「他（王鈺棟）推我，正常應該給他紅牌，但沒有給，有點不幸運。」

（袁志浩攝）

雙方今場不乏口角及肢體碰撞的時刻。（袁志浩攝）

陳俊樂不太清楚之後發生的衝突，但他認為是可理解的。他說：「都正常的，打吡是刺激一點，而且緊湊，可能（因為比數）都是1：0。大家都是踢波的。」

雙方職球員衝突。（袁志浩攝）

今場港足與國足的控球比率接近五五之比，但港足的射門次數只有6次，遠比17次的國足少，而且國足還有中楣及中柱的埋門機會各一次。陳俊樂說：「對方排名比我們高，我們每次對中國都想贏。今次就差一點，攻守都要做好一點。其實有機會的，希望下次可以再咬得緊些。」

陳俊樂在開波初段有腳遠射，但未能命中目標。（袁志浩攝）

對於香港球迷遠赴韓國作客打氣，陳俊樂說：「很感動，他們特意搭飛機過來支持我們。很開心，雖然今次踢得麻麻，成績都差一點，希望他們在接下來的比賽繼續支持我們。」