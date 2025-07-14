東亞錦再演港中大戰 主帥：每場我都想贏 鐘樂安廣東話感謝球迷
撰文：袁志浩
出版：更新：
東亞足球錦標賽最後一戰，香港足球代表隊周二（15日）會迎戰國足，假如能夠打和或戰勝對方，即可創造歷史，首次在東亞錦決賽周取得分數。
01體育記者袁志浩 韓國龍仁直擊
港隊今日在雨中進行今次賽事最後一課閉門訓練，主教練韋斯活明白球迷對明日一仗的期待：「我們當然想改寫歷史，也明白球迷渴望、需要一場勝仗，但對我而言，我只是想贏每一場比賽，我不在乎對手是中國、中華台北、巴西、法國或英格蘭，就算在練習賽，我都想贏。」
港隊雖然過去在東亞錦決賽周未曾擊敗過國足，但去年元旦日曾在閉門友賽以2：1反勝對手，在陳晉一已被中超球會上海申花召回下，韋斯活指會好好部署今場。
「我們會綜觀全局，不是只集中之前兩場比賽，而是看球員近月如何訓練、在球會的表現去考慮。我有經驗，也是主教練，我知道自己在做什麼，也很有信心，盡力去控制明天的戰局吧。」
至於面對日本與韓國都踢足全場的中堅鐘樂安就指，肩負起在場上與隊友溝通的重任，確保能打出教練部署，尤其是控球在腳時的隊型。他強調自己狀態不錯：「是有點疲累，但在這種水平的比賽是正常的。」
他特別中英混雜、用半鹹淡的廣東話多謝一眾香港球迷：「我覺得香港球迷好多人嚟support（支持）我哋，真係好多人，多過日本、韓國球迷，睇到啲香港球迷啲紅色，好似sea of fans（像人海一樣）make我好proud（令我自豪），同埋全部squad give我哋個best（令全隊付出所有），我hope（希望）多啲香港球迷嚟睇呢場波，我哋同中國打波。」
值得一提，國足中場高天意因累積兩面黃牌而停賽，他同樣已返回中超球隊上海申花，備戰7月19日作客北京國安的中超榜首大戰。
從太公波到使命感 陳偉豪顏卓彬論港足 兩代球員踢港隊為了什麼從商業角度看港足價值 足總市場部棄傳統思維：把足球當一盤生意港足韋斯活專訪︱何謂識波？ 專注結果的倔強 最在意的只有球員東亞錦直擊︱港足主帥解釋召回協議 陳晉一：感謝諒解東亞錦標賽直擊︱傳港將被召回 國足主帥：不清楚能否全員候命東亞錦標賽直擊︱國足2球不敵日本 下周二鬥港足爭第三名東亞錦直擊︱港足陳晉一被中超上海申花召回 足總：非臨時決定東亞錦標賽直擊︱傳內地球會召回港將禁鬥國足 中超三子各有回應東亞錦｜傳中超球會召回外流兵 韋斯活：若只召港將就是不公義東亞錦直擊｜香港鬥韓國2球僅敗 逾300球迷遠道撐場 防守見進步東亞錦標賽｜陳晉一牢記大敗的上半場 未視為打擊 全隊一起成長東亞錦標賽｜港隊兩日前苦練新戰術奏效 安永佳賽後方知改寫歷史東亞足球錦標賽直擊｜香港負日本 主帥韋斯活滿意下半場比數1：1東亞足球錦標賽直擊｜香港負日本1：6 安永佳頭槌建功破蛋東亞錦標賽｜國足揭幕戰落筆打三更 3球不敵東道主韓國東亞錦．直擊︱港足新人李家豪的難忘體驗 坐在傳奇身旁的緊張感