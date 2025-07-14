東亞錦再演港中大戰　主帥：每場我都想贏　鐘樂安廣東話感謝球迷

東亞足球錦標賽最後一戰，香港足球代表隊周二（15日）會迎戰國足，假如能夠打和或戰勝對方，即可創造歷史，首次在東亞錦決賽周取得分數。

01體育記者袁志浩 韓國龍仁直擊



港隊今日在雨中進行今次賽事最後一課閉門訓練，主教練韋斯活明白球迷對明日一仗的期待：「我們當然想改寫歷史，也明白球迷渴望、需要一場勝仗，但對我而言，我只是想贏每一場比賽，我不在乎對手是中國、中華台北、巴西、法國或英格蘭，就算在練習賽，我都想贏。」

港隊雖然過去在東亞錦決賽周未曾擊敗過國足，但去年元旦日曾在閉門友賽以2：1反勝對手，在陳晉一已被中超球會上海申花召回下，韋斯活指會好好部署今場。

「我們會綜觀全局，不是只集中之前兩場比賽，而是看球員近月如何訓練、在球會的表現去考慮。我有經驗，也是主教練，我知道自己在做什麼，也很有信心，盡力去控制明天的戰局吧。」

韋斯活不在意對手是哪一隊，因為自己全部都想贏。（HKFA）

至於面對日本與韓國都踢足全場的中堅鐘樂安就指，肩負起在場上與隊友溝通的重任，確保能打出教練部署，尤其是控球在腳時的隊型。他強調自己狀態不錯：「是有點疲累，但在這種水平的比賽是正常的。」

他特別中英混雜、用半鹹淡的廣東話多謝一眾香港球迷：「我覺得香港球迷好多人嚟support（支持）我哋，真係好多人，多過日本、韓國球迷，睇到啲香港球迷啲紅色，好似sea of fans（像人海一樣）make我好proud（令我自豪），同埋全部squad give我哋個best（令全隊付出所有），我hope（希望）多啲香港球迷嚟睇呢場波，我哋同中國打波。」

鐘樂安用廣東話感謝香港球迷。（HKFA）

值得一提，國足中場高天意因累積兩面黃牌而停賽，他同樣已返回中超球隊上海申花，備戰7月19日作客北京國安的中超榜首大戰。