東亞錦直擊｜港足僅負韋斯活感失望　盛讚發揮比國足更佳

東亞足球錦標賽決賽周最後一輪，香港隊力戰下一球憾負中國隊，三戰皆北，敬陪末席。中國隊為保勝局，下半場末段使出角球旗戰術，拖延時間，港隊主帥韋斯活（Ashley Westwood）直指國足或感到壓力才出此下策。

01體育記者袁志浩 韓國龍仁直擊



東亞足球錦標賽直擊｜港足負國足0：1 黃政宇一箭定江山

東亞足球錦標賽的「港中大戰」，無疑是不少港足球迷的焦點賽事，港足上半場被中國隊的黃政宇射破大門，下半場未能平反敗局，以0：1落敗，東亞錦標賽三戰全敗。港足眾將完場後即走向看台，答謝專誠到場支持的香港隊球迷，當隊長葉鴻輝在講話時，主帥韋斯活向球迷報以掌聲後，獨自走向場邊接受訪問。

香港隊與一眾專誠到韓國的球迷大合照。（袁志浩攝）

即使港隊一球僅負，韋斯活當然對敗陣感失望：「任何情況落敗都會失望，尤其是我們控球率佔優，我們有機會追成平手，而今次亦是很好的學習機會。」中國隊末段為保勝局，在88分鐘已經使出角球旗戰術拖延時間，韋斯活直言是對方感到有威脅，「中國隊故意拖延時間，把皮球留在角球旗，可能他們感覺到我們有機會入波！」

港隊主帥韋斯活指國足因擔心失守，而使出拖延戰術。（袁志浩攝）

韋斯活在記者會上補充，對比上兩仗，香港隊今仗採取更進取踢法，可惜找不到入球。面對世界排名第94的國足，畢竟比港隊排名高53名，今仗在控球率佔優，表現亦較佳，但這就是足球，他強調港隊每場都有進步，將以更強的姿態回歸，下個目標就是爭取亞洲盃決賽周入場券。

韋斯活總結今屆東亞錦標賽，即使三戰告負，面對三支東亞勁旅，仍然是大好的學習機會，「我們在韓國的待遇與之前在香港舉辦的外圍賽不一樣，我們的房間最小，縱然如此，我們每場都用盡一切努力，嘗試展示我們的質素﹑變得更強大，整體而言也是很好的經驗。」

韋斯活指港隊用盡一切努力，在東亞錦每場都有進步。（袁志浩攝）

韋斯活被問及若然陳晉一在陣的話，今場戰果會否不一樣，韋斯活再度強調，「一仔」並非被臨時召回，而是賽前的協議，韋斯活直言需要好好保護陳晉一，事關對方今季有很多上陣機會，陳晉一在場上的職責是防守，而今仗是需要入球。

香港隊在上半場末段已經換人，韋斯活笑言如果可以的話就作出6﹑7個換人，他指部分球員戰畢港超後，休息2﹑3星期再歸隊，狀態並非最理想，而且艾華頓﹑余在言等進攻球員沒有入選，能夠作出的變化都已經做了。