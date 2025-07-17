東亞錦餘波｜米高為中港戰賽後言論道歉　「無意冒犯任何人」

東亞足球錦標賽告一段落，中港大戰過後卻餘波不斷，港隊21歲前鋒米高（Michael Udebuluzor）賽後與香港球迷喊話時，言論被指冒犯內地球迷，遭網民留言攻擊，而他轉會到中甲球隊蘇州東吳亦遭叫停。

米高在社交媒體上傳道歉影片，表示：「我無意冒犯任何人，我為對中國和香港球迷帶來任何傷害感到後悔，對不起，真的對不起。」



東亞錦標賽最後一輪中國大戰香港前夕，香港隊前鋒米高盛傳有機會到中甲發展，這名晨曦前射手哥連斯之子盛傳將加盟中甲球隊蘇州東吳。

米高在中港戰正選上陣，上半場末段被調離場，這名21歲的港隊前鋒完場後隨全隊走向看台，答謝近千名專誠赴韓國龍仁支持港足的球迷。

米高在中港戰前的說話遭中國網民出征。（袁志浩攝）

中港戰後米高大聲公講話惹風波

米高手執大聲公，向現場的球迷喊話，根據現場的片段，他說：「看看這班中國球迷，我們下次要擊敗這些『混蛋』（Bastard）。」這條米高的片段在網上流傳，觸動不少中國球迷的神經，部分內地傳媒形容米高以「雜種」形容中國球迷，不少網民即在社交網站攻擊米高。

他更一度在貼出網民的留言，並指「不可以再忍氣吞聲」（I cant keep quiet all the time），當中不乏具歧視意味的字句，米高不久後刪除該限時動態。

米高（右）在中港戰傳出即將加盟中甲的蘇州東吳。（袁志浩攝）

盛傳投中甲蘇州東吳轉會亮紅燈

米高在「失言風波」後，與蘇州東吳的轉會亦亮起紅燈。內地足球傳媒人苗原在社交網站表示，蘇州東吳大有機會與米高解約，他未來更不可能在內地發展，揚言：「米高能力雖然一般，但他年輕、有衝擊力，是香港足球的潛力股，他在中甲踢一兩年，有機會再效力中超中下游球隊，但他的腦子不清楚，貪一時口快，大好前途就沒有了，別的大陸俱樂部也不可能跟他合作了。」

米高為失言道歉。（IG）

米高為失言拍片道歉 承諾捐出明年20至25%人工

不少中國球迷在米高社交網站留言，有球迷指米高回覆他的私訊，並表示當刻說話沒有惡意，並向被冒犯的中國球迷道歉。而他本人今日亦在Instagram發文稱：「我真誠為上仗賽後言論道歉，我從未意圖冒犯任何人，並為對中國和香港球迷帶來任何傷害感到後悔。我決意從今次事件中學習，為再次贏得你們信任，我會捐出明年人工的20至25%去協助有潛質的孩子實現足球夢想。」

他在上傳影片中則解釋失言原因，「我們跟中國踢了一場充滿競爭力的比賽，當時情緒激昂……我完全無意冒犯任何人，當時只想向香港球迷喊話，完全無意說中國球員或球迷是不好的，我為此感到抱歉。人們誤解了我所說的話，我口中所說的『災難』（disaster）和『混蛋』（Bastard），其實完全沒有那種意思。」他說言論被曲解和誇大，而自己沒有玩內地社交媒體，所以完全不知道事件發展成這樣：「對不起，真的對不起。」