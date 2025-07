東亞錦餘波｜米高為中港戰賽後言論道歉　「無意冒犯任何人」

東亞足球錦標賽告一段落,中港大戰過後卻餘波不斷,港隊21歲前鋒米高(Michael Udebuluzor)賽後與香港球迷喊話時,言論被指冒犯內地球迷,遭網民留言攻擊,而他轉會到中甲球隊蘇州東吳亦遭叫停。

米高在社交媒體上傳道歉影片,表示:「我無意冒犯任何人,我為對中國和香港球迷帶來任何傷害感到後悔,對不起,真的對不起。」



東亞錦標賽最後一輪中國大戰香港前夕,香港隊前鋒米高盛傳有機會到中甲發展,這名晨曦前射手哥連斯之子盛傳將加盟中甲球隊蘇州東吳。

米高在中港戰正選上陣,上半場末段被調離場,這名21歲的港隊前鋒完場後隨全隊走向看台,答謝近千名專誠赴韓國龍仁支持港足的球迷。

米高在中港戰前的說話遭中國網民出征。(袁志浩攝)

中港戰後米高大聲公講話惹風波

米高手執大聲公,向現場的球迷喊話,根據現場的片段,他說:「看看這班中國球迷,我們下次要擊敗這些『混蛋』(Bastard)。」這條米高的片段在網上流傳,觸動不少中國球迷的神經,部分內地傳媒形容米高以「雜種」形容中國球迷,不少網民即在社交網站攻擊米高。

他更一度在貼出網民的留言,並指「不可以再忍氣吞聲」(I cant keep quiet all the time),當中不乏具歧視意味的字句,米高不久後刪除該限時動態。

米高(右)在中港戰傳出即將加盟中甲的蘇州東吳。(袁志浩攝)

盛傳投中甲蘇州東吳轉會亮紅燈

米高在「失言風波」後,與蘇州東吳的轉會亦亮起紅燈。內地足球傳媒人苗原在社交網站表示,蘇州東吳大有機會與米高解約,他未來更不可能在內地發展,揚言:「米高能力雖然一般,但他年輕、有衝擊力,是香港足球的潛力股,他在中甲踢一兩年,有機會再效力中超中下游球隊,但他的腦子不清楚,貪一時口快,大好前途就沒有了,別的大陸俱樂部也不可能跟他合作了。」

米高為失言道歉。(IG)

米高為失言拍片道歉 承諾捐出明年20至25%人工

不少中國球迷在米高社交網站留言,有球迷指米高回覆他的私訊,並表示當刻說話沒有惡意,並向被冒犯的中國球迷道歉。而他本人今日亦在Instagram發文稱:「我真誠為上仗賽後言論道歉,我從未意圖冒犯任何人,並為對中國和香港球迷帶來任何傷害感到後悔。我決意從今次事件中學習,為再次贏得你們信任,我會捐出明年人工的20至25%去協助有潛質的孩子實現足球夢想。」

他在上傳影片中則解釋失言原因,「我們跟中國踢了一場充滿競爭力的比賽,當時情緒激昂……我完全無意冒犯任何人,當時只想向香港球迷喊話,完全無意說中國球員或球迷是不好的,我為此感到抱歉。人們誤解了我所說的話,我口中所說的『災難』(disaster)和『混蛋』(Bastard),其實完全沒有那種意思。」他說言論被曲解和誇大,而自己沒有玩內地社交媒體,所以完全不知道事件發展成這樣:「對不起,真的對不起。」