世大運2025｜佘繕妡奪港隊今屆首金　稱霸女子重劍順利衛冕

在德國萊茵魯爾舉行的世界大學生運動會，香港隊即有獎牌落袋，上屆在成都奪金的佘繕妡，力爭衛冕女子重劍。「佘佘」過關斬將，最後兩場連挫兩名烏克蘭劍手，順利衛冕，同時摘下香港隊今屆首面金牌。



世大運劍擊首日賽事，上演男子佩劍及女子重劍，香港隊派出3男3女出戰，當中男佩陳樂熹因傷未有隨隊出發德國。

上屆在成都奪金的佘繕妡，小組賽錄得5勝1負，以7號種子進入淘汰賽，「佘佘」接連淘汰匈牙利、日本、奧地利劍手，未遇太大壓力打入8強。佘繕妡與來自俄羅斯的中立劍手Taisiia Larkina對壘，佘佘在最後一節末段追成11：11平手，在「決一劍」絕殺對手，晉身4強並穩奪獎牌。

佘繕妡先與烏克蘭劍手Emili Conrad爭入決賽，這名世界排名第7的港將以10：8勝出，坐銀望金。佘繕妡與金牌僅一步之遙，不約而同鬥另一名烏克蘭劍手Anna Maksymenko，今場戰情緊湊，二人戰畢三節打成8：8平手，再度以「決一劍」爭勝，結果佘繕妡再度「單燈」奠勝，稱霸女子重劍，世大運兩連霸，亦是香港隊今屆首面金牌，而隊友黎曉瞳與陳祉澄則64強止步。

男子佩劍方面，何柏霖與梁天晴32強止步，張愷駿則首圈出局。