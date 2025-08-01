深圳行山｜馬巒山郊野公園瀑布之旅　落羽杉林溯溪玩水沖走暑氣

走進山林過夏天吧！溯溪、聽瀑、徒步。

目的地：馬巒山郊野公園



每逢夏日，總想尋找一片清涼地，躲避高溫酷暑。落於坪山區的馬巒山郊野公園有著深圳最大的天然瀑布群，於是我們來到此處，開啟一場尋瀑之旅。

在馬巒山郊野公園開啟尋瀑之旅（按圖看清沿途風光👇👇👇）

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從西北門出發探尋碧嶺瀑布群

馬巒山郊野公園最常見的遊玩路線有兩條，一是從公園北門進入，去看號稱「深圳第一瀑布」的「馬巒瀑布」。

另一條則是我們選擇的西北門路線，去探訪深圳最大的瀑布群——碧嶺瀑布群。這條路線沿途有茂盛植被遮蔽，清涼宜人，一步一景，玩起來更輕鬆有趣。

從西北門出發探尋碧嶺瀑布群（ShenzhenLOOK授權使用）

5級瀑布以詩為名

碧嶺溪谷地理形狀較為特殊，這裡有著深圳最密集、形態最豐富的瀑布群，主要分佈在入口和出口。約為3公里的路程，分佈著5級主體瀑布，再由20多處大大小小的溪潭將其串聯起來。瀑布皆以詩命名，銀河、千尺、紫煙、飛流、九天，均出自《望廬山瀑布》。

我們從西北門入園，一路穿過山林裡的手作步道，朝著最深處的「九天瀑」前進。途徑「飛流瀑」，但由於受季節性瀑布的影響，雨後才會比較顯著，我們也只聞其聲，不見其影。

從公園西北門進入，步行十來分鐘，第一級瀑布「銀河瀑」即現於眼前。這是一條三疊瀑，水流從開闊的石面流淌而下，墜入跌水潭中。如果是雨後到訪，更為豐沛的水量應該能讓它展示出作為「銀河」的壯觀面貌。

#銀河瀑

銀河瀑 （ShenzhenLOOK授權使用）

沿著棧道往前走，水流從腳邊奔騰而過，不久便能看見「千尺瀑」。可以站在棧道一角遠觀欣賞，也能登上更高的臺階，離瀑布更近一些。此時耳邊只剩下水瀑衝擊水潭的嘩嘩聲，無比清涼。

#千尺瀑

千尺瀑（ShenzhenLOOK授權使用）

紫煙瀑是由7個跌水潭組成的瀑布，又被叫做「七連珠」，遙遙地掛於遠處的山間。來到這裡，這場尋瀑之旅即將過半，可以在一旁的亭子裡小憩一會，恢復體力。

#紫煙瀑

紫煙瀑（ShenzhenLOOK授權使用）

接下來，就要穿過山林，前往最深處的瀑布秘境。

私心最喜歡「九天瀑」，落差高，形態美麗，似是從空中傾瀉而下，落入幽深潭水裡。不僅如此，它隱于山林之間，比起前面的幾級瀑布，走到此處的人更少些，像是有志者方可抵達的秘境。

「而世之奇偉、瑰怪、非常之觀，常在於險遠，而人之所罕至焉，故非有志者不能至矣。」



#九天瀑

九天瀑（ShenzhenLOOK授權使用）

新手友好路線：途徑棧道、山林、溯溪地

雖有基礎較為陡峭的樓梯，會費些體力，但總體來說這條路線還算新手友好。尋瀑路上有山林棧道、手作步道，隱於各處的水潭和淺溪。

不少遊人帶著露營裝備一同上山，溯溪玩水，感受山泉的涼爽，沖散暑氣。

山腳邊的落羽杉林 清涼溯溪秘境

除了瀑布之外，西北門路線還有一處必去的清涼秘境，那就是山腳下的落羽杉林。沿著溪邊的小路一路向前，高大筆直的落羽杉整整齊齊排列兩旁，溪水從中流過，深深淺淺，或剛沒過腳踝，或水深及腰。幽深的森林，因有遊人歡笑聲至，也顯得沒那麼落寞了。

如果是帶著小孩一同前往，建議在落羽杉林外的淺水區遊玩即可。兩岸平坦，溪水清澈，在這裡玩水、抓魚、露營都是不錯的選擇。

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聽一聽馬巒山夏天的聲音

「溪水流淌，叮咚脆響」

坐在溪邊的石頭上，靜靜地聽流水飛快淌過，石頭與石頭間的微小落差，讓溪流擁有了叮叮咚咚的清脆節奏。

「落石入水，咕咚一聲」

撿起一塊石頭投入水中，發出「咕咚」的一聲悶響，蕩出層層漣漪，也蕩出了玩水的好心情。

「孩子嬉鬧，童言童語」

孩童們在淺溪邊嬉鬧，咿呀笑聲與流水同響，時不時傳來他們可愛的童言童語。

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「瀑布激蕩，洶湧奔騰」

瀑布水流奔騰激蕩，爆發出澎湃的激響聲，如噠噠馬蹄呼嘯而過。

「夏日山林，蟬鳴鳥叫」

漫步夏日山林間，密林遮去熱辣陽光，不絕於耳的溪水潺潺聲、蟬鳴鳥叫，讓聽覺也降溫了。

「清涼綠豆沙，卜—— 」

下山之後，在路邊買一杯綠豆沙，「卜」一下戳開，用冰涼清甜的一口，作為旅程的收尾吧～

馬巒山郊野公園（西北門路線）

交通攻略

地址：坪山區坪馬線公路

交通：3號線永湖站A2口，乘366路至馬巒山郊野公園，步行至入口

自駕：自駕導航馬巒山郊野公園（西北門），需提前預約停車

門票：免費入園，6:00-18:00



Tips

① 雨後瀑布水量更大，建議雨後過2-3天前往

（下雨天、颱風天建議大家不要去，路滑危險）

② 部分路段較陡，建議穿舒適的運動鞋前往，需注意腳下濕滑，有需要可以帶上登山杖

③ 做好防曬、防蚊措施

④ 建議帶好水和食物，沿途無補給點，只有公園門口有洗手間和賣水點

⑤ 前往溯溪的朋友可以帶換洗衣服和拖鞋等，遊玩時注意安全

