鳳凰徑行山｜第十段水口至東涌道　全段環境清幽俯瞰塘福長沙海灘

於水口村沿小徑走到引水道，再通往東涌道的終點。沿途十分平坦易走，環境清幽，更可從高處觀賞長沙和塘福的沙灘。

長度：6.5公里 時間：2小時



標距柱：L100 - L113

點擊下圖看看鳳凰徑第十段特色風光！

+ 6

導賞點

經過水口村後，馬路旁有指示進入本段的小徑，沿梯級上行，很快便到達引水道。此段沒有難度，在林蔭小道上漫步，可以一睹多個美麗的沙灘面貌。經過第一個燒烤場後，便會見到通往麻埔坪監獄的小路，應續走引水道。到達第三個燒烤場後，可從樹蔭間看到塘福泳灘，還有小路旁通往南大嶼郊遊徑的入口。此段徑與第十段的終點同樣通往嶼南道，中段有山徑接回第三段往鳳凰山和伯公坳。沿引水道走，不久便會看到長沙泳灘，途中有小徑下行到沙灘和位於嶼南道的終點涼亭。

俯瞰塘福村（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

塘福古稱塘塘，明末已有陳、鄧兩姓族人聚居，後者更是元朗廈村的分支。塘福廟灣曾發現一座殘破的唐代灰窯，出土大量青銅器時代的幾何印紋陶片、磨製石器、石環和青銅斧頭等等。早年居民以捕魚為業，備有漁港碼頭的塘福廟灣，因建有洪聖宮而得名，宮內有清嘉慶七年（1803年）鑄造的銅鐘一口，而內部粉紅色的牆壁、千里眼和順風耳與洪聖爺的配搭，則較為少見。石咀和村中則分別建有小型天后宮和關帝廟，可見水神對村民的重要性。

長沙是著名的渡假區，建有歐陸別墅和茶座，但人口不多，下村張、吳兩姓祖先是二百年前從桂山（島）遷來的。長沙上村海濱出土了大量新石器時期、青銅器時期和唐代等文化遺存，是香港五大考古遺址之一。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

+ 14

交通資料

起點：乘搭新大嶼山巴士1號、2號、N1號（於梅窩碼頭上車）、11號、11A號、23號（於東涌市中心上車），在水口村下車步行往起點。

終點：沿右方小徑行至嶼南道，在長沙大橋站乘搭新大嶼山巴士A35號、1號、2號、4號（至梅窩碼頭）、11號、11A號、23號（至東涌市中心）；或續走第十一段至東涌道，在長沙引水道站乘搭新大嶼山巴士A35號（至梅窩碼頭）、3M號（至梅窩碼頭或東涌市中心）、11號、11A號、23號（至東涌市中心）。



【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

+ 5

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第十段：水口＞東涌道】

【野Guide】多元化網上雜誌平台！以【香港人視野・香港人足跡】的理念去探索世界，俾喜歡行山露營、運動跑步、綠色生活、生態保育同深度旅遊嘅你！