大嶼山行山｜走南大嶼郊遊徑落梅窩 經青龍雙龍石澗俯瞰貝澳美景
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
六月天氣炎熱，山線活動以郊遊徑、古道為主，今周走南大嶼郊遊徑部份路段，沿路有林蔭非常好走，東涌東薈城3M巴士站集合。
（出發時間：2025年6月11日）
早上搭車到東涌吃過早餐，到巴士站搭3M上伯公凹，由伯公坳起步走南大嶼郊遊徑，沿途俯瞰貝澳一帶美景，途經青龍及雙龍石澗，在雙龍石澗大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+31
休後續走郊遊徑至南山，部份隊友搭巴士離開，其餘隊友經鄉村古道下鹿地塘，經村路步出梅窩體育館梳洗一下再搭車離開。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+21
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
沙田行山｜沙田郊野徑起步逆走麥徑上針山 落山經仁興礦場下大圍大欖郊野公園行山｜青龍頭行圓墩郊遊徑 吉慶橋接南坑排古道落山火炭行山｜港鐵站上長瀝尾似走入原始森林 經大松古道荔枝山落山鳳凰徑行山｜第6段短程漫步萬丈布至大澳 遠眺大澳及港珠澳大橋馬鞍山行山｜石龍仔古道探林賞禾雀花車輪梅 雨天山路濕滑要小心龍脊行山｜土地灣起步至打爛埕頂山、雲枕山 打卡絕美海景又易行
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】