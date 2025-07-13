大嶼山行山｜走南大嶼郊遊徑落梅窩　經青龍雙龍石澗俯瞰貝澳美景

六月天氣炎熱，山線活動以郊遊徑、古道為主，今周走南大嶼郊遊徑部份路段，沿路有林蔭非常好走，東涌東薈城3M巴士站集合。

（出發時間：2025年6月11日）



早上搭車到東涌吃過早餐，到巴士站搭3M上伯公凹，由伯公坳起步走南大嶼郊遊徑，沿途俯瞰貝澳一帶美景，途經青龍及雙龍石澗，在雙龍石澗大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後續走郊遊徑至南山，部份隊友搭巴士離開，其餘隊友經鄉村古道下鹿地塘，經村路步出梅窩體育館梳洗一下再搭車離開。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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