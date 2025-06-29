鳳凰徑行山｜第八段狗嶺涌至石壁水塘　全段平坦易走賞瀑布靚景

離開狗嶺涌後，接走引水道，全段十分平坦易走，但同時也十分沉悶。這段路是由分流返回羌山道最直接的路線，途中可近距離一睹第五段於羌山觀望可見的大浪灣和白角真貌。假如適逢雨季，便可觀賞到引水道中段的三條瀑布，也甚壯觀。

長度：5.5公里 時間：1.5小時



標距柱：L076 - L087

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導賞點

一路上的引水道旁都有野餐木桌，供遊人休息。到達標距柱L078時便可見到白角，這裡的海水黃綠交匯，十分有趣。差不多到大浪灣的時候，會見到路旁有水溪在大雨後形成瀑布，山水一直向下流向大浪灣。見到分岔路口，即標距柱L085，緩緩向上走，不久便會見到大嶼山郊野公園的石牌和洗手間，返回羌山道，到達石壁水塘。

嶼南界碑位於狗嶺涌山嶺上，由英國海軍力奇少校及「霸林保」號軍艦船員於1902年所立，用以標名香港中英南面分界。碑文有中英兩個版本，分別刻於碑座上的左右兩面。北面碑文為︰「此界石安豎在大嶼山南方，即東經線一百一十三度五十二分。自此界石正南潮漲處起點，沿大嶼山西南面一帶海岸，向南直至北緯線二十二度九分。1902年，曾帶霸林保兵艦水師總兵力，會同本艦員弁等，勘明界址，共立此界石。」

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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交通資料

起點：本段沒有交通前往，須由第七段續走。

終點：於石壁沙咀站乘搭新大嶼山巴士1號、2號（至梅窩碼頭）、11號或23號（至東涌市中心）。



【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：鳳凰徑第八段：狗嶺涌＞石壁水塘】

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