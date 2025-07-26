梧桐寨行山｜牛欄窩經萬德苑上瀑布區　賞瀑必打卡中瀑主瀑散髮瀑

撰文：CATT’S BLOG
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近周連日有雨，周三到梧桐寨看看瀑布也不錯，林錦公路牛欄窩站集合。
（出發時間：2025年6月25日）

早上天色良好，與友在太和站吃過早餐，搭64K巴士到牛欄窩站下車，等齊人9時30分起步，入村車路上行經萬德苑轉入梧桐寨瀑布區，沿途賞瀑，井底瀑、中瀑、長瀑（主瀑），打卡後上散髮瀑大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後上行至橫山路，穿過廢置建築物、竹林隧道至岔口，向下走下山返回萬德苑，經梧桐寨村路出林村公路搭車離開，今日輕鬆走了8公里，4小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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