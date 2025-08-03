英超｜曼聯「跳樓價」求售凱倫　錫斯高加盟若成事勢被邊緣化

英超曼聯今夏轉會窗動作頻頻，最新消息指，球會準備以低價3000萬鎊出售丹麥前鋒凱倫（Rasmus Højlund），引發球迷關注。



凱倫周三（7月30日）在芝加哥對般尼茅夫的友誼賽梅開二度，賽後主動向傳媒表明希望留隊。不過隨着曼聯積極追逐RB萊比錫的斯洛文尼亞前鋒錫斯高（Benjamin Šeško），其前景變得不明朗。

凱倫日前主動表示希望留在曼聯。（Getty Images）

據報錫斯高本人傾向加盟曼聯，紐卡素雖然亦對他有興趣，但暫時未有重大進展。倘若最終轉會曼聯成事，賀倫勢將被邊緣化。曼聯高層認為，雖然在引援之前未必一定要先出售球員，但在英超財政公平規範下，清洗球員仍屬必要步驟。

凱倫於2023年以7200萬鎊加盟曼聯，尚餘三年合約，現時估計身價約4300萬鎊，若最終以3000萬鎊出售，對球會來說又是一單蝕本生意。今夏紅魔已耗資近1.3億鎊簽入麥比奧莫（Bryan Mbeumo）及馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha），賀倫的未來命運備受關注。