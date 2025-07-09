曼聯予根夏10號球衣 拉舒福特失號碼 三大自由身射手獲薦給紅魔
撰文：威廉神
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曼聯昨日（8日）宣布，巴西新兵馬菲奧斯根夏（Matheus Cunha）將會穿上10號球衣，他本周穿上10號的訓練服，現身曼聯的季前操練。至於這件曼聯10號球衣的前主人是拉舒福特（Marcus Rashford），獲准延長假期，以尋求離隊機會，但他在周一及周二都回到曼聯的卡靈頓訓練基地獨自訓練。
曼聯打算羅致賓福特前鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo），但兩度出價均被拒，雙方仍繼續拉鋸；因為轉會，目前麥比奧莫未歸隊，與體能教練獨自訓練。據報，有人向曼聯推銷3位自由身的英格蘭前鋒，分別是卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）、哥林威爾遜（Callum Wilson）及占美華迪（Jamie Vardy）。
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