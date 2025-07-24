拉舒福特外借巴塞隆拿稱感覺如「回家」　拒談曼聯壞話只感懷身世

曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）外借巴塞隆拿一季，他在記者會上揚言加盟巴塞是「夢想成真」，下季巴塞10號球衣的主人是「當紅炸子雞」耶馬，「福仔」手持14號球衣表示：「很興奮，這是一間令人夢想成真的球會。他們贏得重要錦標，球會的地位對我意義重大，我已經感覺如在家中一樣（it feels like I am at home）。」

不過一說起母會曼聯，還是忍不住流露淡淡哀愁。



拉舒福特外借巴塞隆拿。（路透社）

拉舒福特外借巴塞一季 可以3000萬英鎊買斷

根據媒體報道，拉舒福特願意減薪之下，巴塞會付出他的人工，外借合約附帶3000萬英鎊左右的買斷條款。對於選擇加盟巴塞，拉舒福特指，「另一個因素是我跟領隊（菲力克）的對話正面，他上季的工作非常出色。能帶領一支如此年輕的球隊取得一個非常成功球季，然後在季前訓練仍想做得更多，都顯示出我對這間球會所認知的一切，也是我所希望的一切。我很渴望學習巴塞的模式。」

27歲的拉舒福特為曼聯青訓產品，一度被視為紅魔鬼新一代標記人物，可是他近季表現飄忽，未獲新帥阿莫林（Ruben Amorim）重視，失去正選位置，今年2月遭外借阿士東維拉，他是隊中5個主動要求離隊的球員之一，回首在母會的日子，他說：「曼聯正經歷轉變，而且經已維持一段時間，我沒有任何不好的說話要講。它（在曼聯的日子）不止是我的球員生涯，更是我人生的重要部分，我對曼聯只有感恩。」

拒說曼聯壞話 一番感言充滿哀愁

「人生不是你想像中簡單，這是我的新一章，我完全專注在提升自己，幫助球隊贏得獎盃。」拉舒福特為曼聯上陣426次，攻入138球，紅魔生涯兩次贏得英格蘭足總盃，兩次聯賽盃，以及一次歐霸冠軍。可是新帥阿莫林質疑他的工作效率，甚至聲言「寧願把教練放入後備席也勝過一個不肯付出所有的球員」，拉舒福特逐在2月外借維拉。「福仔」在維拉表現不錯，有份幫助球隊打入歐聯8強，反觀曼聯只得在英超歷來最差的第15名。

拉舒福特稱，「由一開始我已清楚表明我的選擇」，早在1月巴塞已想得到他，「1月那時未能成功，於是我加盟維拉在那裏享受一段好日子」。球季一完，「是時候再做決定，我的選擇很容易，（巴塞隆拿）是間家庭球會，像我以往習慣的那樣，感覺猶如在家（It feels like home）。」即使拒絕講曼聯任何壞話，這番話難掩他對際遇的黯然，以及對曼聯這個「昔日的家」現在已失去家的感覺的淡淡哀愁。

拉舒福特為加盟巴塞隆拿感興奮。（路透社）

加盟儀式巴塞高層全失蹤 生涯分水嶺能否重振雄風？

拉舒福特巴塞加盟儀式上，不見會長拿樸達（Joan Laporta），也不會副會長育斯迪（Rafa Yuste），連足球總監迪高（Deco）也不見人。在場只有70多個記者和球會工作人員，以及拉舒福特本人，巴塞對他的重視程度似乎不高。事實上巴塞受限財政公平條款下，今夏增兵遇上重重阻滯，想得到畢爾包的尼高拉斯威廉斯，卻未能保證開季成功註冊遭拒絕，之後想買翼鋒路爾斯迪亞斯，出價7000萬歐元仍遭利物浦拒絕，於是才轉向拉舒福特埋手。

拉舒福特是自連尼加（Gary Lineker）在1986年加盟巴塞以來，首位轉投這支西甲班霸的英格蘭球員，新球季他將會穿上巴塞14號球衣。站在球員生涯分水嶺，能否重整旗鼓，一切要視乎他會否如口中所言地全力以赴，一展實力重返高峰。

曼聯今夏已從狼隊簽入根夏，以及獲得賓福特翼鋒麥比奧莫，但與拉舒福特一樣要求離隊的查頓辛祖、安東尼、馬拉西亞和加拿祖4將仍然有待出售。