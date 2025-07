拉舒福特外借巴塞隆拿稱感覺如「回家」　拒談曼聯壞話只感懷身世

曼聯前鋒拉舒福特(Marcus Rashford)外借巴塞隆拿一季,他在記者會上揚言加盟巴塞是「夢想成真」,下季巴塞10號球衣的主人是「當紅炸子雞」耶馬,「福仔」手持14號球衣表示:「很興奮,這是一間令人夢想成真的球會。他們贏得重要錦標,球會的地位對我意義重大,我已經感覺如在家中一樣(it feels like I am at home)。」

不過一說起母會曼聯,還是忍不住流露淡淡哀愁。



拉舒福特外借巴塞隆拿。(路透社)

拉舒福特外借巴塞一季 可以3000萬英鎊買斷

根據媒體報道,拉舒福特願意減薪之下,巴塞會付出他的人工,外借合約附帶3000萬英鎊左右的買斷條款。對於選擇加盟巴塞,拉舒福特指,「另一個因素是我跟領隊(菲力克)的對話正面,他上季的工作非常出色。能帶領一支如此年輕的球隊取得一個非常成功球季,然後在季前訓練仍想做得更多,都顯示出我對這間球會所認知的一切,也是我所希望的一切。我很渴望學習巴塞的模式。」

27歲的拉舒福特為曼聯青訓產品,一度被視為紅魔鬼新一代標記人物,可是他近季表現飄忽,未獲新帥阿莫林(Ruben Amorim)重視,失去正選位置,今年2月遭外借阿士東維拉,他是隊中5個主動要求離隊的球員之一,回首在母會的日子,他說:「曼聯正經歷轉變,而且經已維持一段時間,我沒有任何不好的說話要講。它(在曼聯的日子)不止是我的球員生涯,更是我人生的重要部分,我對曼聯只有感恩。」

拒說曼聯壞話 一番感言充滿哀愁

「人生不是你想像中簡單,這是我的新一章,我完全專注在提升自己,幫助球隊贏得獎盃。」拉舒福特為曼聯上陣426次,攻入138球,紅魔生涯兩次贏得英格蘭足總盃,兩次聯賽盃,以及一次歐霸冠軍。可是新帥阿莫林質疑他的工作效率,甚至聲言「寧願把教練放入後備席也勝過一個不肯付出所有的球員」,拉舒福特逐在2月外借維拉。「福仔」在維拉表現不錯,有份幫助球隊打入歐聯8強,反觀曼聯只得在英超歷來最差的第15名。

拉舒福特稱,「由一開始我已清楚表明我的選擇」,早在1月巴塞已想得到他,「1月那時未能成功,於是我加盟維拉在那裏享受一段好日子」。球季一完,「是時候再做決定,我的選擇很容易,(巴塞隆拿)是間家庭球會,像我以往習慣的那樣,感覺猶如在家(It feels like home)。」即使拒絕講曼聯任何壞話,這番話難掩他對際遇的黯然,以及對曼聯這個「昔日的家」現在已失去家的感覺的淡淡哀愁。

拉舒福特為加盟巴塞隆拿感興奮。(路透社)

加盟儀式巴塞高層全失蹤 生涯分水嶺能否重振雄風?

拉舒福特巴塞加盟儀式上,不見會長拿樸達(Joan Laporta),也不會副會長育斯迪(Rafa Yuste),連足球總監迪高(Deco)也不見人。在場只有70多個記者和球會工作人員,以及拉舒福特本人,巴塞對他的重視程度似乎不高。事實上巴塞受限財政公平條款下,今夏增兵遇上重重阻滯,想得到畢爾包的尼高拉斯威廉斯,卻未能保證開季成功註冊遭拒絕,之後想買翼鋒路爾斯迪亞斯,出價7000萬歐元仍遭利物浦拒絕,於是才轉向拉舒福特埋手。

拉舒福特是自連尼加(Gary Lineker)在1986年加盟巴塞以來,首位轉投這支西甲班霸的英格蘭球員,新球季他將會穿上巴塞14號球衣。站在球員生涯分水嶺,能否重整旗鼓,一切要視乎他會否如口中所言地全力以赴,一展實力重返高峰。

曼聯今夏已從狼隊簽入根夏,以及獲得賓福特翼鋒麥比奧莫,但與拉舒福特一樣要求離隊的查頓辛祖、安東尼、馬拉西亞和加拿祖4將仍然有待出售。