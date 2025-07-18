足球轉會｜曼聯有信心簽入麥比奧莫　拖拉個半月加碼「終極出價」

曼聯第三次向賓福特出價，求購25歲喀麥隆翼鋒麥比奧莫（Bryan Mbeumo），據報轉會費總值7000萬鎊。報道稱，曼聯有信心達成交易，希望麥比奧莫可以在下周二前完成加盟手續，讓他可以隨曼聯到美國參加季前熱身賽。曼聯羅致麥比奧莫的轉會拖拖拉拉了個半月，由首次報價5500萬鎊到如今第三次報價加價接近3成。



麥比奧莫上季展現的入球能力，遠勝曼聯的所有前鋒。（Getty Images）

在6月初，曼聯初次向賓福特報價總值5500萬鎊，包括4500萬鎊基本轉會費加上1000萬鎊的附加條款，迅即被拒。經過大半個月，曼聯在6月底第二度報價總值6250萬鎊，包括5500萬鎊基本轉會費，加上750萬附加條款，這份的報價的總額看齊曼聯今夏另一名新兵根夏的身價，然而再遭賓福特拒絕。

儘管麥比奧莫表明非君不嫁，熱刺等競爭對手亦退出，但賓福特企得硬，要求6500萬鎊，曼聯始終無法壓價。昨日（17日），多間英國傳媒報道，曼聯第三次報價，滿足賓福特的心理價位，開出6500萬鎊基本轉會費，加上500萬附加條款。

麥比奧莫上季在賓福特表現優異。（Getty Images）

有記者透露，那500萬附加條款是較難達成的，取決於球隊成績，例如曼聯是否獲得歐聯資格。曼聯的第三次報價總值7000萬鎊，比起初次報價加了接近三成。有另外的記者透露，麥比奧莫認為曼聯這份出價公平合理，他希望賓福特放人；而曼聯認為這次是「終極報價」，若果賓福特再拒絕，曼聯將放棄麥比奧莫，因為再加的話，就超出了曼聯對這宗交易的估值。

英國《BBC》報道，儘管賓福特未回應曼聯這份報價，但曼聯方面對簽入麥比奧莫感到樂觀，有信心可以達成交易，更希望可以在下周二前完成轉會，讓麥比奧莫可以隨隊到美國參加季前賽。曼聯在下周二將啟程前往美國。曼聯今夏暫時只有一筆重磅收購，就是開出解約金，以6250萬鎊從狼隊買入巴西前鋒根夏。

麥比奧莫表明首選加盟曼聯。（Getty Images）

雖然曼聯近期與維拉門將達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）、車路士前鋒尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）等球員傳出緋聞，但頭號目標還是麥比奧莫，盡可能令麥比奧莫可以參與完整的季前訓練。曼聯會在美國逗留13日，大部分時間留在芝加哥集訓。曼聯會在美國友賽3支英超球隊，分別是韋斯咸、般尼茅夫及愛華頓。

麥比奧莫（左）與韋沙會不會一同離開賓福特？（Getty Images）

25歲的麥比奧莫上季英超攻入20球，排射手榜第四位，獲得不少球會的青睞，包括從賓福特撬走領隊法蘭克的熱刺。不過，麥比奧莫表明首選加盟曼聯，令熱刺打了退堂鼓。此外，另一位賓福特翼鋒尤尼韋沙（Yoane Wissa）亦獲得紐卡素青睞，有機會離隊，他上季英超攻入19球。