前曼聯射手發布性別歧視言論驚動墨西哥總統　遭足總罰款撰文道歉

曾效力曼聯、皇家馬德里、利華古遜等歐洲大球會的前墨西哥國腳「小豆」查維亞靴南迪斯（Javier Hernández）上周發布涉及性別歧視的言論，遭受廣泛批評，被墨西哥足總罰款及警告，甚至連墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）亦發聲，指小豆對女性的觀點「還需多多學習」。在當地時間昨日（24日），37歲的小豆在社交網站發布道歉聲明。



「小豆」查維亞靴南迪斯現效力瓜達拉哈拉。（Getty Images）

小豆昨日在社交網站發文，就早前的言論向公眾致歉，他寫：「真誠感謝每一位支持我的人，你們懷著敬意與我分享觀點，並鼓勵我成為更好的人。我對近期言論造成的任何困擾或不快深感抱歉。我從未有意圖去貶低、傷害或分裂大家。」

他續寫：「作為一名父親、一名男人以及這個社會的一分子，我的首要是尊重、謙遜和負責任地行事。我正在聆聽和反思，並努力地以更清晰、更敏銳的方式表達自己，尤其是在這些敏感的話題上。」

「小豆」查維亞靴南迪斯當打時踢過英超的曼聯。（Getty Images）

小豆上周在社交媒體上發表涉及性別歧視的言論。「別害怕成為女性，接受男性的引領——他們唯一想要的就是看到你們幸福。」他說：「女士們，你們正在失敗，你們正在抹殺男子的氣概，令社會變得過度敏感。」

「女性需要學習接納及尊重男子的氣概。」小豆還說：「你們希望男人賺錢養家，但對你們來說，打掃清潔卻是父權的壓逼……真有意思。」

小豆備受爭議的說話還有「通過關懷、養育、賦予生命、清潔打掃、支持家庭去體現你們女性的特質」。

「小豆」查維亞靴南迪斯現效力瓜達拉哈拉。（Getty Images）

小豆的言論遭受廣泛批評，連墨西哥總統欣鮑姆也發聲：「小豆是一位優秀的足球員……但談到他對女性的觀點時，他還需多多學習。」欣鮑姆認為小豆的說話充滿性別歧視。

「我是一位母親，也是一位祖母，同時也是家庭主婦。不過，我還是軍隊的最高司令。女性可以成為我們想做的任何角色。」欣鮑姆續說。欣鮑姆是墨西哥史上首位女總統。

墨西哥總統欣鮑姆也不滿小豆的言論。（Getty Images）

墨西哥足總周三發表聲明，指小豆在社交媒體抖音上發表了一些性別歧視的言論，決定對他處以警告及罰款。小豆所效力的墨超球隊瓜達拉哈拉亦發聲明，指小豆的言論僅代表個人立場，違背了球會的價值觀，球會已經根據內部規定採取相應的行動。

37歲的小豆是前墨西哥國腳，曾效力曼聯、皇馬、利華古遜、韋斯咸及西維爾等歐洲大球會。去年，他離開洛杉磯銀河，回到家鄉墨西哥落班。