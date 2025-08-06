西甲｜達史特根拒簽醫療報告　距離開季11日　巴塞註冊新援遇阻力

距離西甲新球季開鑼僅餘11日，班霸巴塞隆拿爆出與門將達史特根（Marc-André ter Stegen）之間的矛盾，令球會再次陷入無法順利註冊新援的困局。



達史特根早前接受背部手術，巴塞原打算引用西甲「長期傷患條款」（適用於傷患期達四個月以上），以釋放他一半薪金空間，騰出空間註冊包括門將祖安加西亞（Joan Garcia）及拉舒福特（Marcus Rashford）等新援。

祖安加西亞在7月底對神戶勝利船的友賽中正選上陣。（Getty Images)

然而，該條款需球員本人同意將其醫療報告提交西甲以供審批。據ESPN報道，達史特根已明確拒絕，並以正式文件通知球會，表明不會簽署授權書，理由涉及個人私隱及法律權益保障。體育總監迪高（Deco）原本計劃親自遊說，卻在收到該通知後感到措手不及，球會計劃亦隨之受阻。

據報巴塞正考慮對達史特根採取紀律處分，包括罰款或短期停薪，以施加壓力。

施捷斯尼（左）去季復出，頂替受傷的達史特根。（Getty Images）

對於達史特根而言，即使球隊已簽入祖安加西亞，並擬與波蘭門將施捷斯尼（Wojciech Szczesny）續約，他仍希望盡快康復，爭取守住正選席位，並以明年世界盃成為德國頭號門將為目標。

目前巴塞仍有五名球員未完成註冊，會長拿樸達（Joan Laporta）曾直言，引用達史特根的傷患條款是「最直接的方法」，但似乎需另覓出路。