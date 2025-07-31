足球熱話︱巴塞舊將遇離奇事故 勸狗打架遭咬傷下體送院
撰文：吳慕兒
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曾效力巴塞隆拿的西班牙球員查利斯佩雷斯（Carles Perez），帶狗散步時遇上離奇事故，下體受傷送院，無法為效力球隊阿里斯出戰今晚深夜的歐協聯賽事。
巴塞青訓變足球浪人 剛加盟新球會即出事
27歲的查利斯佩雷斯，2012年加盟巴塞青年軍，2019年首次為巴塞一隊上陣，共上陣13次、攻入兩球，便在2020年1月先借後買轉投羅馬。在意大利發展兩年半，未見突破，2022年夏天重返西班牙，加盟切爾達，同樣是先借後買。
2023年獲買斷，仍難逃「足球浪人」命運，上季外借另一西甲球會基達菲，新一季更外借到希臘球會阿里斯（Aris Thessaloniki），並在7月10日正式簽約。剛加盟新球會，換個新環境，想不到僅為新東家上陣一場，已因一宗場外奇怪意外列入傷兵名單。
勸狗打架遭咬傷下體入院
希臘媒體PrimeSports在當地時間周三（30日）報道，查利斯佩雷斯帶家中寵物犬Goku（悟空）外出散步時，他的狗受到另一隻狗攻擊，查利斯佩雷斯在嘗試分開兩犬時，下體被對方狗隻咬至嚴重受傷，留下一個很深的傷口，需要送院治療。
他經過初步檢查後，獲准回家休養，基本上不用動手術，但醫生正密切監察他的情況。阿里斯全力支持查利斯佩雷斯，他保留向襲擊他的狗隻主人追討法律權利。
無法為阿里斯出戰歐協聯關鍵戰
阿里斯近日正出戰歐協聯外圍賽第二圈，他們在上周五的首回賽事作客1：2不敵阿塞拜疆球隊 Araz-Nakhchivan，身穿7號球衣的查利斯佩雷斯正選上陣，踢足全場。
根據當地媒體報道，今晚深夜香港時間2時15分舉行的次回合賽事，查利斯佩雷斯因為今次意外受傷無法為阿里斯上陣。
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