足球轉會｜尼高拉斯威廉斯拒絕巴塞隆拿　續約畢爾包至2035年

尼高拉斯威廉斯（Nicholas Williams）轉會巴塞隆拿的交易告吹，這位22歲西班牙翼鋒與畢爾包續約至2035年，解約金大幅提升超過50%。

巴塞一直心儀尼高拉斯威廉斯，今夏準備開出5800萬歐元解約金羅致他，但巴塞未能向他保證必定成功註冊，拉鋸一輪後，他最終拒絕了巴塞。畢爾包今日（4日）宣布，與尼高拉斯威廉斯續約，令這宗轉會連續劇落幕。



西班牙翼鋒尼高拉斯威廉斯。（Getty Images）

畢爾包今日在聲明中表示，尼高拉斯威廉斯與球會的合約原定至2027年，如今再延長多8年至2035年。畢爾包特別提到，尼高拉斯威廉斯續約後的解約金比之前多超過50%。

尼高拉斯威廉斯之前的解約金為5800萬歐元，換言之，新的解約金至少為8700萬歐元。

西班牙翼鋒尼高拉斯威廉斯。（Getty Images）

這位西班牙國腳在聲明中表示：「對我來說，當需要下決定時，最重要是聆聽內心的感受。我想留在我想留的地方，跟我的人在一起，這裏就是我的家。」

巴塞已經連續兩個夏天追求尼高拉斯威廉斯，但都失敗告終。據報，巴塞願意開出5800萬歐元，但尼高拉斯威廉斯要求巴塞保證，他加盟後一定能夠註冊成功，但巴塞未能作出保證，故此尼高拉斯威廉斯拒絕加盟。巴塞近年受西甲的財政公平條例影響，買人簽人舉步維艱，往往要花很大的努力，才能註冊到新球員。

巴塞會不會考慮拉舒福特？（路透社）

未能簽尼高拉斯威廉斯後，巴塞的目標或者會移向利物浦的路爾斯迪亞斯（Luis Díaz）及曼聯的拉舒福特（Marcus Rashford）。