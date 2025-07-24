巴塞突叫停周日對神戶勝利船友賽　聲明稱：「推廣商嚴重違約」

西班牙勁旅巴塞隆拿原定今日出發，起行前往亞洲，預備分別在日本和韓國上演的3場季前熱身賽，不過球會突發聲明叫停對日職球會神戶勝利船一戰。



西班牙勁旅巴塞隆拿原定今日出發到日本預備踢友賽。（Getty Images）

巴塞今夏亞洲之旅原定計劃

7月27日 對 神戶勝利船

7月31日 對 FC首爾

8月4日 對FC大邱



巴塞隆拿在聲明中稱，「由於推廣商嚴重違反合約（serious contractual breaches），球會必須停止參與原定下周日在日本的比賽」，並表示，「巴塞隆拿對今次事件，以及日本很多、很多受影響的巴塞球迷感到遺憾。」 巴塞原定7月27日在日本友賽神戶勝利船，作為今夏到訪亞洲踢季前熱身賽的第一站。

至於之後在韓國的兩場友賽，目前未知會否繼續，巴塞的說法是：「球會將考慮調整在韓國的夏日之旅行程，包括7月31日對FC首爾及8月4日對FC大邱。如果推廣商能符合某些條件，球會在未來數日會出發前往韓國。」