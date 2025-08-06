英超｜紐卡素後衛「迷失首爾」？泰加特失蹤鬧劇真相曝光

近日網上瘋傳一則離奇消息：紐卡素球員泰加特（Matt Targett）據稱在結束韓國的季前之旅後，被球隊「遺留」在首爾。說法更言之鑿鑿，指球隊直到航班降落英國後才驚覺少了一人，隨即確認他安全，並會「稍後回歸」。



消息一出，不少球迷忍不住腦補畫面：「係咪去左搵韓妹？」、「順便轉埋會去FC首爾」不過，笑完記得要fact check。

泰加特（左）在韓國舉行的友賽中披甲上陣。（Getty Images）

事實上，這宗「迷失首爾」的趣聞從未經官方或主流媒體證實，來源其實來自社交平台X上一個名為 @francischipp 的帳戶。他自稱紐卡素球迷，更在個人簡介中直白寫明「所有內容均屬虛構」。他在發布這宗貼文一個小時後，又再補上一句：「唔好再問 Grok 啦，用你哋個腦！」

聲稱泰加特「迷失首爾」的貼文。（網上截圖）

在這個「有圖都未必有真相」的年代，這次雖然只是一次無傷大雅的惡搞，但也再度提醒大家：記得要Fact check。