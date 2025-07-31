利物浦輕取橫濱水手　16歲天才小將再閃耀獲史諾大讚︱足球

撰文：吳慕兒
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利物浦在日本友賽3：1擊敗橫濱水手，今夏紅軍豪花近3億英鎊增兵，不過從在香港對AC米蘭，或是對水手的兩場亞洲之旅熱身賽，最搶眼的可能是陣中小將恩古莫亞（Rio Ngumoha），主帥史諾大讚他和另一小將尼安尼（Trey Nyoni）已準備好為一隊上陣。

恩古莫亞（Rio Ngumoha）非常搶眼。（路透社）

利物浦去年從車路士撬走　16歲天才小將獲史諾盛讚

利物浦對水手55分鐘先落後，最終能反勝3：1，兩個小將功勞不小，尤其是16歲的恩古莫亞。去年從車路士青年軍加盟的他盤扭能力出眾，膽識過人，而且速度飛快，表現非常搶眼，對AC米蘭一仗為蘇保斯拉爾射成1：1那球送上助攻，對水手一仗更在末段攻入冷靜的一球，盡顯射術與膽量，是今次亞洲之旅的最大驚喜。

車路士對失去培養多年的恩古莫亞心懷怨恨，自此拒絕讓利物浦球探進入Cobham訓練場。史諾讚揚，「Rio（恩古莫亞）再次展示他的質素，我們擁有很多好球員，不過從青年軍獲得一些新球員很有幫助，為球隊帶來能量。」

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恩古莫亞（Rio Ngumoha）去年從車路士青年軍加盟。（路透社）

車路士為恩古莫亞拒利物浦球探進入訓練場

他續稱，「看到16，17或18歲的年輕球員為比賽帶來衝擊是件好事，比賽中有個時刻他應該橫傳予鍾斯，但當你只得16歲而能夠對比賽帶來如此影響力，那絕對是讚賞。」

去年車路士傳奇隊長泰利（John Terry）已曾公開讚揚恩古莫亞是車路士青年軍中最佳球員，亦有曾任教藍軍青年軍20年的教練指出，「我首次見到Rio的時候他大約12歲，他是我教練生涯見過最優秀的其中一位。」 當翼鋒路爾斯迪亞斯（Luis Diaz）剛以6500萬英鎊轉會費加盟拜仁慕尼黑，恩古莫亞有力在左翼與加普（Cody Gakpo）爭正選。

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另一小將尼安尼（Trey Nyoni）的表現亦不俗。（路透社）

遠藤航領軍捧盃衣錦還鄉

至於18歲的尼安尼司職中場，他在2023年從李斯特城加盟，同樣兩仗都有上陣，對水手攻入射成2：1的一球。二人均跟隨紅軍一隊操練已有一段時間，相信新球季有望獲得多一點上陣分鐘。

日本隊長遠藤航在香港未有上陣，利物浦今場水手終在60分鐘出場，他入替隊長雲迪積克，並在對方幫助下戴上隊長臂章，獲得全場球迷最熱烈掌聲。遠藤航在橫濱出生，他回到家鄉為紅軍上陣，更以隊長身份領軍贏波捧盃，既是圓夢也是衣錦還鄉，賽後流露真摯笑容。

新加盟的成員都有不錯表現，華迪斯（Florian Wirtz）先攻入扳平一球，而艾傑迪基（Hugo Ekitike）加盟後首披紅軍戰衣上陣。

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