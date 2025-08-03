占士米拿新球季改穿20號紀念祖達 挑戰英超上陣紀錄有難度︱足球
撰文：吳慕兒
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利物浦前鋒祖奧高祖達（Diogo Jota）上月車禍離世，球會把他的20號球衣永久封存，而目前效力另一英超球會白禮頓的紅軍前副隊長占士米拿（James Milner），新一季會改穿20號以紀念亡友。
米拿改穿20號：「向迪奧高祖達致敬」
祖達與弟弟安達施華7月初在西班牙因車禍身亡，占士米拿2023年轉投白禮頓前，二人曾共事3個球季。祖達兄弟在葡萄牙舉殯，米拿亦有出席喪禮。利物浦高掛20號球衣，米拿來季在海鷗則改穿這號碼，「當我一聽到卡路士（巴利巴／Carlos Baleba ）想轉號碼，20號空了出來，我便想轉用。」
他解釋，「明顯地是要向迪奧高祖達致敬，向他以示尊敬。」米拿訴說，「他是個神奇的球員，我很幸運能跟他一起踢球，以及曾擁有一個這麼好的朋友。能在英超穿上他的球衣號碼，將會是一個極大榮耀。」
過去18年只穿6、7、8三個號碼 為亡友破例
祖達英年早逝，利物浦跟他太太Rute及家人商量後決定永遠高掛20號球衣，紅軍在任何級別的球隊，當中包括女子隊及青年軍各梯隊，都不會再有球員穿上這個球碼。
占士米拿職業生涯曾穿過很多不同號碼，由母會列斯聯38號，紐卡素的16號，阿士東維拉的8號，到在曼城的5年和利物浦的8年都是穿上7號。來到白禮頓，他在對上兩季都是穿6號，2025/26球季為祖達改穿20號，原本穿這號碼的巴利巴則會改穿17號。
第23季出戰英超 挑戰巴利上陣紀錄
39歲的占士米拿本身亦是個傳奇，他剛剛跟白禮頓續約一年，將迎來第23個英超球季，延續英超球員最長生涯紀錄。
他在英超638次上陣，僅次於巴利（Gareth Barry）的653次，名列史上第二。這15場的差距看似不算多，不過米拿加盟白禮頓後上陣場數大減，2023/24球季聯賽上陣15場，2024/25球季大減至只得4場。
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