曼聯跟紐卡素爭錫斯高　出價稍低球員意願成關鍵︱足球轉會

轉會市場全球聚焦紐卡素與曼聯在爭逐萊比錫前鋒錫斯高（Benjamin Šeško）的對決，萊比錫叫價企硬，紐卡素率先「加碼」再出價，而曼聯終於出手，出價8500萬歐元，卻較紐卡素略低500萬歐元。

曼聯方面相信，錫斯高傾向會選擇他們。而為免搶人失敗後一無所得，兩間球會找上同一個車路士失意前鋒，作為後備人選。



錫斯高。（Getty Images）

紐卡素二度出價加碼至9000萬歐元

萊比錫為錫斯高的轉會費定價以7500至8000萬歐元起跳，並附加500至1000萬獎金條款，換言之總值可能要去到9000萬歐元。紐卡素早前出價7500萬歐元，附帶500萬歐元獎金條款首次出價遭萊比錫拒絕，要求對方保證轉會費加碼至8000萬歐元以上，銀碼與今夏向阿仙奴提出的相同。

紐卡素為爭錫斯高，已第二度出價提出加碼至總值9000萬歐元，包括8000萬歐元保證轉會費，及1000萬歐元浮動獎金條款。正當紐卡素「加碼」同一日稍後時間，曼聯終於出手。

認識錫斯高：來自斯洛文尼亞的高大前鋒

曼聯出價較紐卡素低500萬歐元 自信可勝出

「轉會達人」羅曼奴消息指，曼聯已向萊比錫為錫斯高正式出價8500萬歐元，這個價錢卻較紐卡素的出價總值略低500萬歐元，並宣稱：「球會內部覺得錫斯高只想加盟曼聯」。即使目前球員尚未有正式決定，羅曼奴引述曼聯內部消息時指出：「曼聯相信錫斯高很想來投，於是決定正式出價。」另一邊廂，紐卡素仍在等待萊比錫與錫斯高的回應。

曼聯的出價雖較紐卡素低500萬歐元，但由於兩會出價均達到萊比錫的要求，這個情況很大程度上便要視乎球員本人意願，傳聞一直指出錫斯高較傾向曼聯一方，惟至今未獲他本人確認。

車路士前鋒尼高拉斯積遜，傳為曼聯和紐卡素的後備人選。（Getty Images）

兩會齊看中車路士失意鋒將

《The Athletic》消息指，曼聯和紐卡素均指定以車路士前鋒尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson）為一旦錯過錫斯高的緊急後備人選。這位24歲塞內加爾鋒將在車路士兩季表現不差，卻因把握力弱為球迷垢病。隨着祖奧柏度（Joao Pedro）和利安戴納（Liam Delap）今夏雙雙來投，他一直盛傳將會被賣走，他共為藍軍81次上陣攻入30球。

不過積遜料身價不菲，他2023年以3700萬歐元從維拉利爾轉投車路士，藍軍今夏曾向曼聯、紐卡素及AC米蘭主動兜售，價錢由原先定下的1億英鎊，減至8000萬英鎊（約9195萬歐元），然而這個銀碼較錫斯高的轉會費更高。

伊沙克回到紐卡素獨自操練。（Ｘ）

伊沙克想走 紐卡素跟曼聯爭錫斯高

一切的源頭，來自利物浦出價1.1億英鎊，圖收購伊沙克。遭紐卡素斷然拒絕後，伊沙克因「大腿微傷」未有隨紐卡素到亞洲踢熱身賽，之後利物浦高價簽入前鋒艾傑迪基，然而事情並未因此告一段落，25歲的伊沙克在7月下旬主動尋求離隊的可能。

紐卡素一直列伊沙克為「非賣品」，但在球員意向下，不得不尋求解決方案，大前題是要先找到替補人選。曼聯原先屬意的新中鋒人選基奧基尼斯（Viktor Gyökeres）已加盟阿仙奴，於是轉移目標向RB萊比錫前鋒錫斯高身上，而紐卡素在伊沙克想走之下，亦加入戰團。紐卡素與曼聯在轉會市場正面對決，勝負相信很快會有分曉。