場地單車世界盃香港站周五開鑼　睇清港隊名單＋賽程　李思穎領銜

國際單車聯會（UCI）今年再度以場地單車世界盃之名舉行賽事，第二站落戶香港，周五（17日）起一連三日在香港單車館上演。由李思穎領軍的香港單車隊主場出擊，力爭佳績。



李思穎再度在主場單車館出擊。（資料圖片）

場地單車世界盃重臨香港，港隊在今年首站的澳洲珀斯站獲得佳績，伍柏亨、朱浚瑋、曹棨光、繆正賢及馬繹斐在男子團體追逐賽歷史性摘銀，加上首度踏上世界盃頒獎台的李思穎，合共獲得一銀一銅。

香港單車隊由李思穎領軍，在4月17至19日主場出戰，全運會三金得主﹑上站國際賽「開齋」的李思穎將連續三日出戰，周五先戰女子淘賽，周六夥拍梁穎儀角逐女子麥迪遜賽，周日則出戰強項全能賽，力爭再上頒獎台。

場地單車世界盃香港站港隊名單



男子淘汰賽 朱浚瑋

男子競輪賽 莫沚駿﹑杜棹熙

男子麥迪遜賽 朱浚瑋﹑曹棨光

男子全能賽 曹棨光

男子爭先賽 吳保利﹑杜棹熙

男子團體追逐賽 朱浚瑋﹑繆正賢﹑伍柏亨﹑曹棨光

男子團體競速賽 莫沚駿﹑杜棹熙﹑翁浚皓



女子淘汰賽 李思穎

女子競輪賽 吳思穎﹑童森

女子麥迪遜賽 李思穎﹑梁穎儀

女子全能賽 李思穎

女子爭先賽 程嬿珊﹑楊礎搖

女子團體競速賽 吳思穎﹑童森﹑楊礎搖



場地單車世界盃香港站賽程



4月17日（星期五）

男﹑女子團體競速賽﹑男﹑女子團體追逐賽﹑男﹑女子淘汰賽



4月18日（星期六）

男子全能賽﹑男子競輪賽﹑女子爭先賽﹑女子麥迪遜賽



4月19日（星期日）

男子爭先賽﹑男子麥迪遜賽﹑女子全能賽﹑女子競輪賽



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場地單車世界盃的門票將在3月23日於城市售票網公開發售，市民亦可在指定時段前往香港單車館票務處購票，今次賽事正價門票由港元$50至$200不等，同一交易購買兩張以上的門票更可享有8折優惠，可瀏覽賽事官方網站了解更多詳情。

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場地單車世界盃香港站2026



地點：將軍澳香港單車館

日期：2026年4月17至19日

比賽時間

4月17日（星期五）上午10時至晚上10時

4月18日（星期六）上午10時至晚上9時半

4月19日（星期日）上午9時至晚上8時

票價：港元$50至$200不等，另設優惠門票港元$30至$100

售票平台：城市售票網，3月23日公開發售

