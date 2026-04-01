李思穎返港落機即置裝　首膺十傑比落場更緊張｜傑運選舉

在亞洲場地單車錦標賽勇奪2金1銀2銅的李思穎（Ceci），在菲律賓完賽後隨即返港，趕及出席「國泰2025年度香港傑出運動員選舉」，親手接過傑出女運動員的獎項，亦是她第一次當選「十傑」。

現場採訪：李思詠﹑趙子晉﹑梁鵬威﹑張倩儀



（梁鵬威攝）

一連7日在菲律賓舉行的亞洲場地單車錦標賽，香港隊大豐收，主將李思穎周一（30日）贏得女子捕捉賽的金牌，摘下今年亞錦賽的第二金。李思穎馬不停蹄隨即回港，趕及出席本地「體壇奧斯卡」頒獎禮，並親手接過傑出女運動員的獎項，是繼2019年獲得傑出青少年運動員後，再度踏上傑運頒獎台。

李思穎的2025是豐盛的一年，在粵港澳全運會由公路賽贏到鑊場，獨取3面金牌，創下前無古人的成就，加上亞錦賽﹑全國賽亦拿下佳績，實至名歸。

李思穎在場地單車亞錦賽摘下2金1銀2銅。（亞洲單車協會）

「要獲取這個獎（傑出女運動員）不容易，這是對自己的一個認可，所以十分高興，未來會繼續努力，做好自己。」李思穎首度當選「十傑」，踏上傑運的舞台，她自言緊張，並笑談其緊張的原因：「第一次親身到場領獎，我覺得比起比賽更加緊張，因為衣著的問題而緊張。」

剛戰畢場地單車亞錦賽回港的李思穎，今午3時抵港後，為了今晚的頒獎典禮，Ceci落機隨即置裝，最後以一身米色連身套裝亮相。

（梁鵬威攝）

李思穎在場地單車亞錦賽摘下2金1銀2銅，當中分別稱霸女子捕捉賽及淘汰賽，卻在主項全能賽不敵中國車手陳凝，總結今屆賽事，Ceci坦言有喜有悲：「在自己主項全能賽失敗（摘銀），打擊十分大，與陳凝在全運會後再次交手，在幾個月間進步幅度十分大，對我是一個警號，自己也要針對她的踩法再部署，慶幸自己在亞錦賽發現這問題，總好過在亞運會才落敗。距離亞運尚有數個月，相信自己及教練可以改善問題。」