沙特聯｜C朗胃痛仍踢足89分鐘助艾納斯勝伊蒂法克　返更衣室即嘔

一向敬業和自我要求極高的C朗拿度（Cristiano Ronaldo），據報道在周三（15日）晚的一場比賽中即使胃痛也要堅持比賽，並在被換下後直奔更衣室嘔吐。



根據外媒報道，C朗拿度身體不適仍堅持參加球隊艾納斯（Al Nassr）周三晚以1：0戰勝伊蒂法克（Al-Ettifaq）的沙特職業聯賽，甚至堅持到第89分鐘才被換下。

C朗拿度身體不適仍堅持參加比賽。（Reuters Connect）

艾納斯1：0戰勝伊蒂法克的賽事精華：

+ 2

艾納斯主帥佐治捷西斯（Jorge Jesus）在受訪時說：「我當時在考慮不讓他上場，他的狀態並不好。」

他一直飽受胃痛和整體疲勞的困擾，當我把他換下時，他直接回到更衣室並吐了。

儘管抱病上陣，全場也沒有進球，但現年41歲的C朗拿度還是為球隊做出不小的貢獻。上半場進行到約30分鐘時，他的一腳遠射被伊蒂法克門將羅達克（Marek Rodak）撲出，但高文（Kingsley Coman）迅速跟進補射得手，為艾納斯攻入制勝球。

C朗拿度還曾射門中柱，並有一次射門在白界前被解圍。這場勝利，讓艾納斯以聯賽15連勝創造了隊史紀錄，並佔據爭奪自2018/19賽季以來首個聯賽冠軍的有利位置。

艾納斯目前領先排名第二的希拉爾（Al-Hilal）八分，不過後者少賽一場。

C朗拿度本季在聯賽中攻入24球，在射腳榜上排名第三。（Reuters Connect）

賽後，C朗拿度在社交媒體上寫道：

+3（聯賽積分），來自看台的能量很棒。

C朗拿度本季在聯賽中攻入24球，在射手榜上排名第三。這名葡萄牙球星在過去兩個賽季均獲得沙特職業聯賽神射手。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】