世界盃｜沙特連輸2場友誼賽　法籍主帥遭解僱　曾帶隊擊敗阿根廷

距離2026年世界盃開幕不足兩個月，沙特阿拉伯的法國籍主帥蘭納（Hervé Renard）在香港時間周五（4月17日）遭解僱。



繼沙特在今年3月底的國際賽日連輸兩場後，就有傳言蘭納在沙特足球隊的「時日無多」。沙特當時先在主場以0：4慘敗給埃及，之後再作客以1：2不敵塞爾維亞。

兩度帶領沙特阿拉伯殺入世界盃決賽周的主教練蘭納。（Getty Images）

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現年57歲的蘭納於2019至2023年首次執教沙特阿拉伯。他當時不僅率隊踢入2022年世界盃決賽周，還在該屆賽事的小組賽中爆冷擊敗最終的冠軍阿根廷，但他隨後被意大利主帥文仙尼（Roberto Mancini）取代。

2024年底第二度帶領沙特的蘭納，在和法新社證實他已被開除時說：「這就是足球……沙特阿拉伯已經七次晉級世界盃，其中兩次是在我的帶領下。」

而且只有一位教練曾帶領他們從外圍賽晉級到在世界盃上過關斬將；那就是在2022年的我。至少還能帶來一些自豪感。

蘭納執教摩洛哥男足時期的照片：

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蘭納的其他成就還包括率領摩洛哥男足在2018年時隔20年後再闖入世界盃決賽周，協助贊比亞和科特迪瓦贏過非洲國家盃。

此外，他也在擔任法國女足主教練時，率隊闖入2023年女足世界盃和2024年奧運會的複賽。

或將接替蘭納職位的卡赫利球會主教練喬治奧斯·多尼斯。（Getty Images）

據悉，希臘前國腳喬治奧斯多尼斯（Georgios Donis）有望接替蘭納的職位。而沙特足總目前正與多尼斯所執教的沙特球會卡赫利（Al-Khaleej）接洽。

沙特阿拉伯在今年的世界盃上，與西班牙、烏拉圭和佛得角同分在H組。

【本文獲《聯合早報》授權轉載。】