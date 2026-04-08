世界盃2026｜意大利出局謎底解開？對手球童認偷當拿隆馬「貓紙」

四屆世界盃冠軍意大利，在上周的2026年世界盃歐洲區外圍賽附加賽決賽中，因互射十二碼不敵波斯尼亞而恥辱性地連續三屆世界盃無緣決賽周，但原來意大利門神當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）當時在互射十二碼階段中表現失常另有隱情。



一位名為Afan Cizmic的14歲波斯尼亞球童，周一（4月6日）在當地的一個電視節目中透露，他在比賽過程中拿走為意大利門將當拿隆馬準備的十二碼分析提示卡。

世界盃歐洲區外圍賽附加賽決賽，意大利在最後互射十二碼階段中1：4負波斯尼亞，無緣2026世界盃決賽周。（Getty Images）

據報道，當拿隆馬在發現這張「貓紙」丟失後，一度以為是被波斯尼亞門將華斯吉（Nikola Vasilj）偷走而向對方怒吼，並且向裁判投訴，但當時場上並未尋得提示卡。

由於無法參考這份提示，向來在互射十二碼階段中表現出色，曾協助意大利在2021年歐國盃決賽上以十二碼力壓英格蘭奪冠的當拿隆馬頓時亂了陣腳。他在互射十二碼階段中每次都撲向同一側，最終未能完成一次撲救，只能眼睜睜地看着波斯尼亞贏下互射十二碼，自2014年後再晉級世界盃決賽周，自己的球隊則連續12年成為這項足球最頂尖盛世的「絕緣體」。

Afan Cizmic隨後公開承認他的「偷竊」行為，並在波斯尼亞電視上展示那份十二碼貓紙，解釋自己在國家隊成功晉級世界盃的過程中所做出的「貢獻」。

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他說：

我看到毛巾旁邊有東西，立刻意識到那是什麼。我把它拿走並藏了起來。上面記錄關於我們球員的所有訊息。沒有那份清單，當拿隆馬就只能憑直覺來判斷。

這名少年還在受訪時說，他和父親計劃拍賣這張十二碼提示卡，並將所得款項捐出去，幫助人道主義事業。

波斯尼亞通過贏得互射十二碼淘汰意大利，晉級到世界盃決賽周。（Getty Images）

雖然Afan Cizmic的做法沒有體育精神，但他成了波斯尼亞球迷們心中的英雄，甚至有不少人在社交媒體上呼籲國家隊主帥巴巴斯（Sergej Barbarez）把齊茲米奇帶到世界盃，作為球隊的護身符。

意大利在對壘波斯尼亞的比賽中率先入球，但在被罰剩10人後被扳平，並在最後的互射十二碼階段中以1：4落敗。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】