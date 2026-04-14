世界盃2026｜加納友誼賽負德國即炒主教練　皇馬前教頭昆洛斯接任

撰文：聯合早報
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加納足總周一（4月13日）宣布，葡萄牙資深教練昆洛斯（Carlos Queiroz）已被任命為加納國家隊主教練，帶隊征戰今夏的世界盃。

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現年73歲的昆洛斯曾執掌皇家馬德里，並兩度擔任費格遜（Sir Alex Ferguson）在曼聯的助手。此次任職是他執教的第九支國家隊，他也將迎來個人第四次世界盃之旅。

昆洛斯曾三次帶領球隊參加世界盃。（Getty Images）

他接替艾度（Otto Addo）的職位。兩周前，加納於友誼賽以1：2負於德國，艾度之後被解僱。

加納足總在聲明中表示：「昆洛斯教練將立即開展工作，為即將於6月11日開賽的世界盃帶領球隊備戰。」聲明中未提及他在本屆賽事之後的合同期限。

昆洛斯曾執教過阿聯酋、南非、哥倫比亞、埃及、阿曼等國家隊：

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昆洛斯此前曾帶領葡萄牙參加2010年世界盃，並率領伊朗參加2018年和2022年世界盃。

他也執教過阿聯酋、南非、哥倫比亞、埃及、卡塔爾和阿曼國家隊。

在本屆由美國、加拿大和墨西哥聯合舉辦的世界盃，加納將與英格蘭、克羅地亞和巴拿馬在L組交鋒。

原加納主教練艾度（Otto Addo）於友誼賽中敗給德國後即被解僱。（GettyImages）

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