體壇札記｜蘇格蘭闊別世盃28年　堅拒被歸類為英國人誓為民族而戰

斯特林城堡（Stirling Castle）是蘇格蘭的著名景點，走在高速公路，遠眺已可看到它巍峨崇立山頂上，氣勢之宏偉不下於聞名於世的愛丁堡；考古學家早前在這裏發現了一顆可能是16世紀製造的足球。

等一下，現代足球發源地不是英格蘭？但愈來愈多證據顯示，蘇格蘭人早在16、17世紀已從事這項瘋魔全世界的運動；今天，睽違28年重返世界盃，蘇格蘭終於回到屬於他們的位置。

【世界盃2026：久別重逢球隊系列之一】



世界盃2026｜蘇格蘭C組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026蘇格蘭C組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月14日（日） 早上09:00 蘇格蘭Vs海地 2026年6月20日（六） 早上06:00 蘇格蘭Vs摩洛哥 2026年6月25日（四） 早上06:00 蘇格蘭Vs巴西

考古學家早前在蘇格蘭斯林城堡發現了一顆可能是16世紀製造的足球，推算蘇格蘭可能才是現代足球真正發源地。（Getty Images）

歷史學家Ged O'Brien找到了一封信，信裏提及一個在1627至38年於蘇格蘭西部服務的牧師Samuel Rutherford，對於人們在周日聚集起來踢足球非常不滿，於是用石頭放到「球場」中央，阻止球賽上演。另一個更早的證據，就是上述提到的那顆由皮革及豬膀胱製成的古代足球；還有，一封1568年的信件，提到被囚禁的蘇格蘭瑪麗王后觀看了一場僕人在草地上踢的「Foot-ball」。當然，如今無法證實那時的規則跟現代足球有多大分別，但足以顯示蘇格蘭人很早便接觸足球了。

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蘇格蘭隊早年曾經試過在斯特林城堡國家隊舉行新球衣發布會。（Getty Images）

假如你覺得，都是英國吧？英格蘭與蘇格蘭又有何分別呢？這種說法200%會激怒蘇格蘭人。蘇格蘭人本身跟英格蘭人來自不同的民族，甚至宗教也不一樣，兩個地方鬥爭不斷，到1603年，本身已是蘇格蘭國王的詹姆斯六世（也就是瑪麗王后之子），因「童貞女王」伊利沙伯一世無後，繼承了英格蘭王位，才令兩國走上合併之路。

然而，死還死，七孔流血還七孔流血；合併還合併，爭拗卻不會止息，否則也不會有著名的些路迪與格拉斯哥流浪之爭，那已不只是足球隊間的勝負，還是意識形態的碰撞、天主教與新教的爭持，甚至統獨之間的對決——2014年蘇格蘭獨立公投時，全場些路迪球迷都舉着「Yes」。順帶一提，如果將蘇格蘭也納入計算的話，些路迪是首支贏得歐冠盃（現為歐聯）的英國隊伍，早在1966/67年球季便捧盃，比第一支來自英格蘭奪標的曼聯早了一年。

些路迪與格拉斯哥流浪碰頭向來激烈如戰場：

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由於英國是現代足球發源地，當地幾個足球總會歷史悠久，因此國際足協容許他們分成英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭出戰，擁有自己的「國家隊」也成為了蘇格蘭人的驕傲。來自蘇格蘭的BBC記者自平便曾解釋：「在這個地球上，足球是最重要的社會現象。如果你要證明你還是一個獨立的民族，你必須擁有一支獨立的國家隊﹔如果你要證明你還保留着自己的民族文化，也必須有自己的國家隊。」

蘇格蘭雖然沒有脫英，不是一個「國家」，但擁有自己的國會，銀行可以發行貨幣（但在英國通行），教育等政策亦可自行定奪，例如本地居民首個大學本科學位是免費的。芸芸獨特政策中，則不得不提CashBack for Communities，台灣有媒體翻譯為「錢進社區計劃」，這個諧音梗相當到位。

蘇格蘭確認出線世盃激情一刻：

「錢進」的資金來源是罪案中的罰款，自2008年成立以來，已投資1.56億英鎊，為蘇格蘭所有32個地方政府、約140萬名年輕人提供了支援。蘇格蘭足總也是受惠機構之一，他們利用這筆資金成立「我的足球學校」計劃，邀請地區學校參與，為他們提供基本訓練與設備；2019年更規定設立12所女生專屬的足球學校，令當地「足球女將」數字急升，近兩年女足球員註冊人數便急升逾兩倍。

蘇格蘭對上一次出戰世界盃是1998年，當年揭幕戰一球不敵巴西，中堅亨特利（後排右一）表現令人深刻。（Getty Images）

不過，蘇格蘭「國家隊」在大賽上卻沒有太多輝煌的戰績，在世界盃及歐國盃均未嘗闖過分組賽，上一次打入世界盃決賽周，已是1998年，那時最令人印象最深刻的是在後防表現勇猛的中堅亨特利（Colin Hendry）。在球會層面，蘇格蘭人卻對英格蘭球壇影響深遠得多，例如去年病逝的丹尼士羅（Denis Law）是曼聯名宿，同代的杜格利殊（Kenny Dalglish）則以球員及領隊身份都帶領過利物浦贏得無數錦標，故有「國王」美譽；當然，還不能數漏紅魔傳奇主帥費格遜（Alex Ferguson）。

球場上有名的蘇格蘭人：

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杜格利殊的102次上陣紀錄，快要被同效力利物浦的羅拔臣追過，該紅軍左閘現年32歲，相信有很多機會跨越那10場差距。今天的蘇格蘭，不像是1970年代那樣星光熠熠，倒有點像1998年的實而不華，除了羅拔臣外，中場麥湯米尼從曼聯轉投意甲拿玻里後，表現脫胎換骨，其後上入球能力，將是蘇格蘭突破大賽分組賽魔咒的關鍵人物。

蘇格蘭近年兩名核心人物：