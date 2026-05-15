網球．意大利公開賽｜冼拿淘汰魯比夫晉級　32連勝打破祖高域紀錄

網球男單世界第一冼拿（Jannik Sinner）周四（14日）在意大利網球公開賽八強戰以6：2、6：4擊敗12號種子、俄羅斯選手魯比夫（Andrey Rublev），以32連勝創造了歷史最長大師賽連勝紀錄。



冼拿在首盤比賽第一局完成破發後，兵不血刃地以6：2拿下第一盤。第二盤中，連續作戰的意大利人出現疲憊跡象，一發成功率只有39%，並在4：1領先時被對手連破帶保將比分追近。不過，冼拿此後調整狀態，還是以6：4勝出。

冼拿於意大利網球公開賽八強戰中擊敗魯比夫。（Getty Images）

意大利網球公開賽冼拿對陣魯比夫比賽精華：

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冼拿賽後談到了自己的身體狀況：

我會沒事的。在比賽期間，有一天稍微有些疲勞是很正常的，我最近也打了很多比賽。我對自己最終贏下比賽的方式感到滿意。

憑藉這場勝利，冼拿將自己的大師賽連勝紀錄提升至32場，打破了祖高域（Novak Djokovic）在2011年創造的大師賽31連勝紀錄。

我並不是為了紀錄而打球。我是在書寫屬於自己的故事。當然，這對我來說意義重大。但明天又是新的一天，會是不同的對手、不同的比賽條件。

冼拿說。

冼拿將在周五（15日）的準決賽中鬥麥維迪夫（Daniil Medvedev）。這名俄籍7號種子當日以1：6、6：4、7：5反勝以「幸運輸家」身份晉級的蘭達盧塞（Martin Landaluce）。另一場準決賽將在23號種子（Casper Ruud）和18號種子達爾德里（Luciano Darderi）之間展開。

冼拿將在準決賽中對陣麥維迪夫。（Getty Images）

另外，女單3號種子歌芙（Coco Gauff）以6：4、6：3擊敗羅馬尼亞「黑馬」施史迪雅（Sorana Cîrstea）。36歲的施史迪雅此前宣布將於今年年底退役。本次比賽她連克莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）、諾斯科娃（Linda Noskova）和奧絲達賓高（Jelena Ostapenko）等名將後打進準決賽。

另一場女單準決賽中，7號種子絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina）以6：4、2：6、6：2擊敗4號種子施安迪（Iga Swiatek）。

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