網球．意大利公開賽｜冼拿締30連勝闖16強　差1勝追平祖高域紀錄

2026年意大利網球公開賽周一（11日）繼續進行，主場作戰的男單世界第一冼拿（Jannik Sinner）直落兩盤擊敗澳洲球員波比連（Alexei Popyrin），豪取大師賽30連勝，追平祖高域（Novak Djokovic）保持的歷史第二長大師賽連勝紀錄。



冼拿從比賽一開始便迅速進入狀態，首局就完成破發。首盤中，他在底線對攻中持續壓制對手，僅用時39分鐘便以6：2先下一城。進入第二盤後，世界第一幾乎沒有給對手任何反撲機會，以6：0鎖定勝利，輕鬆晉級16強。

意大利網球公開賽冼拿直落兩盤擊敗澳洲球員波比連，晉級16強。（Getty Images）

意大利網球公開賽冼拿場上表現：

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冼拿賽後說：

他（波比連）是一名發球能力很強的球員，不過他今天一發成功率不算太高，這在一定程度上幫助了我。我在接他的二發時做得非常好。

此戰過後，冼拿將自己的大師賽連勝場次擴大至30場，與祖高域在2014年至2015年間所創造的紀錄並列歷史第二，距離追平後者早在2011年創造的歷史第一、大師賽31連勝紀錄只差一場勝利。此外，冼拿也成為祖高域後，第二位贏下賽季前25場大師賽比賽的球員。

目前網球大師賽31連勝紀錄保持者祖高域。（Getty Images）

同日，女單3號種子歌芙（Coco Gauff）在與同胞尤域（Iva Jovic）的比賽中苦戰2小時45分鐘，挽救賽點涉險過關。女單2號種子列巴堅娜（Elena Rybakina）、4號種子施安迪（Iga Swiatek）均輕鬆晉級八強。中國組合蔣欣玗/徐一璠在女雙首輪出局。

冼拿當地時間周二將與意大利同胞柏利堅奴（Andrea Pellegrino）碰頭；男單2號種子薩維列夫（Alexander Zverev）將對陣本土選手、18號種子達爾德里（Luciano Darderi）；歌芙將迎戰女單8號種子安祖娃（Mirra Andreeva）。

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