法網｜黃澤林被列後補名單　轉戰資格賽力爭首闖主賽圈

香港網球代表黃澤林（Coleman Wong），世界排名升至職業生涯新高。本年度第二項大滿貫——法國網球公開賽將在月底開鑼，法網早前公布主賽圈名單，Coleman僅在後補名單，加上外卡落空，Coleman需要透過資格賽，力爭首戰這項泥地大滿貫。



黃澤林轉戰泥地，力爭首戰法網主賽圈。（資料圖片／Getty Images）

黃澤林早前揚威江西，贏得生涯首個ATP挑戰賽冠軍，世界排名同時升上110位，惟法網積分早前截止，Coleman未能以排名直接晉身主賽圈，他的名字被列入後補名單，而法網日前公布獲外卡參賽的球手，包括老將華雲卡（Stan Wawrinka）及主場的蒙菲斯（Gael Monfils），在江西挑戰賽決賽不敵Coleman的澳洲球手禾頓（Adam Walton），同樣獲得外卡。

無緣以外卡直入主賽圈，黃澤林需要轉戰資格賽，力爭生涯首次晉身法網主賽圈，黃澤林過去兩度參加法網資格賽，同樣第一圈止步。Coleman已在法國寓賽於操，剛戰畢波爾多挑戰賽，首圈不敵美國球手達姆（Martin Damm）。

法國網球公開賽將在5月24日開鑼，而資格賽將在下周一（18日）展開，過百名球手角逐，決出最後16個主賽圈名額，籤表將稍後公布。