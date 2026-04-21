勞倫斯獎｜谷愛凌祖高域搭檔主持　網球再包攬年度最佳男女運動員

【谷愛凌／祖高域Novak Djokovic】當地時間4月20日，2026年勞倫斯世界體育獎頒獎典禮（Laureus World Sports Awards）在西班牙首都馬德里盛大舉行。本屆盛典揭曉了年度各大體育獎項歸屬，西班牙網球運動員艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）與白俄羅斯網球運動員莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）憑藉過去一年的卓越賽場表現，包攬年度最佳男、女運動員獎。這也是網球項目第五次同年包攬勞倫斯獎的最佳男、女運動員。



【本文轉載自金羊網】

作為全球體育界最具權威性的個人獎項之一，勞倫斯世界體育獎旨在表彰過去一年在體育領域取得巔峰成就的運動員，評選結果具備廣泛行業認可度與全球影響力。本屆最佳男女運動員獎項雙雙花落網球項目，再度印證網球運動在世界體壇的強勁競爭力與超高關注度。

西班牙網球運動員艾卡拉斯首次獲得年度最佳男運動員。（路透社）

勞倫斯世界體育獎頒獎典禮現場照片：

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在年度最佳男運動員獎評選中，艾卡拉斯首次獲得該獎項。這是他第二次在勞倫斯世界體育獎上獲獎，上一次是2023年，他憑藉美網男單冠軍以及ATP歷史上最年輕的世界第一，榮獲年度最佳突破獎。

2025賽季，艾卡拉斯在男子職業網壇展現出統治級表現，以全年71勝9負的勝率取得8項冠軍，包括2座大滿貫、3座大師賽等多項高級別賽事冠軍，並鎖定年終世界第一。法網的男單決賽，他在大比分0：2落後，第三盤面臨3個冠軍點的情況下，耗時5小時29分鐘逆轉冼拿（Jannik Sinner），奪得法網兩連冠。美網再次奪冠後，他斬獲個人第100場大滿貫勝利。此外，他還闖入澳網男單8強、温網男單4強以及ATP年終總決賽亞軍。其兼具力量與技巧的比賽風格、突破自我的拼搏精神，以及在重大賽事中展現出的強大心理素質，獲得勞倫斯評選委員會一致認可，成功斬獲年度最佳男運動員大獎。

年度最佳女運動員獎評選中莎巴蘭卡同樣首次獲獎。（路透社）

在年度最佳女運動員獎評選中，莎巴蘭卡首次獲獎。過去的這個賽季，莎巴蘭卡強勢開局，年初在布里斯班公開賽決賽擊敗皮古娜（Jessica Pegula）取得開門紅，為澳網的良好表現奠定信心。隨後她闖入澳網和法網女單決賽，奪得印第安維爾斯和邁阿密「陽光雙賽」冠軍以及馬德里公開賽3項WTA1000級賽事女單冠軍，衛冕美網女單冠軍、闖入澳網和法網女單決賽，在温網躋身女單四強。WTA積分榜，她全年穩居榜首位置。此次當選年度最佳女運動員，是對其過去一年不懈努力與輝煌戰績的最高肯定。

本屆頒獎典禮的主持陣容同樣備受矚目，中國自由式滑雪運動員谷愛凌與網壇傳奇祖高域（Novak Djokovic）聯袂登場。谷愛凌作為冬奧冠軍，在冰雪運動領域成就斐然，兼具國際影響力與青春活力；祖高域職業生涯斬獲無數榮譽，是男子網壇的標杆人物。兩人的跨界搭檔，為這場全球體育盛會增添了別樣風采。

谷愛凌與祖高域聯袂登場擔任本場典禮的主持人。（Getty Images）

勞倫斯世界體育獎自創立以來，始終見證着全球體育的發展與運動員的成長。本屆獎項歸屬既彰顯了網球項目的持續輝煌，也展現了世界體壇百花齊放的格局。

各獎項得主如下：

年度最佳男運動員：艾卡拉斯（網球）

年度最佳女運動員：莎巴蘭卡（網球）

年度最佳青年運動員獎：耶馬（Lamine Yamal，足球）

最佳團隊獎：巴黎聖日耳門（足球）

最佳突破獎：諾里斯（Lando Norris，賽車）

最佳復出獎：麥伊萊（Rory McIlroy，高爾夫）

最佳殘疾人運動員獎：阿勞若（Gabriel Araújo，游泳）

最佳極限運動員獎：金善（Chloe Kim，單板滑雪）

最佳公益獎：Fútbol Más 項目

體育靈感獎：卻奧斯（Toni Kroos，足球）

終身成就獎：歌曼妮芝（Nadia Comaneci，體操）

