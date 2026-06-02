足球｜西班牙傳奇中場恩尼斯達執教鞭　任阿聯酋甲組海灣聯主帥

巴塞隆拿（Barcelona）中場恩尼斯達（Andrés Iniesta）正式開啟執教生涯。阿聯酋次級聯賽（另稱甲級聯賽）球會海灣聯隊（Gulf United）宣布，該名世界盃奪冠功勳已正式出任球隊主帥。



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巴塞隆拿與西班牙王朝自千禧年後雄霸球壇十年，作為王朝的核心大腦，恩尼斯達曾協助兩支球隊橫掃各大賽場錦標，2010年南非世界盃決賽更攻入奠勝球。

恩尼斯達在2010年南非世界盃攻入致勝球。（Getty Images）

海灣聯周一（1日）發表官方聲明：「獲得A級教練執照後，這名世界盃冠軍得主、無數歐冠榮譽加身的前中場大師，已正式加盟球隊擔任主教練。這也是他在向考取職業教練執照邁進的過程中，在教練席上踏出的第一步。」

恩尼斯達（右）曾效力巴塞隆拿。（Getty Images）

現年42歲的恩尼斯達2024年退役，其球員生涯最後一站就是阿聯酋的酋長球會（Emirates Club）。

恩尼斯達說：

加盟海灣聯，感覺就是人生新章的完美起點。足球給予我一切。現在，我想通過執教、通過不斷學習、通過每天與那些擁有極高天賦的年輕球員一起工作，回饋這項運動。

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