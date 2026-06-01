西甲｜英格蘭翼鋒哥頓正式加盟巴塞　拉舒福特未獲買斷去向成疑

【足球】5月30日，西甲豪門巴塞隆拿官宣英格蘭左翼鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）從紐卡素正式加盟，另一位英格蘭左翼鋒拉舒福特（Marcus Rashford）不由得心裏「咯噔一聲」。英格蘭公布的世界盃參賽陣容中，兩位左翼鋒拉舒福特和安東尼哥頓競爭首發位置，他們還要在巴塞隆拿競爭。



去年夏天，拉舒福特被曼聯租借到巴塞隆拿。剛剛這個賽季，身披14號戰袍的拉舒福特為巴塞隆拿攻入14球並有14次助攻，表現可圈可點。去年9月18日，巴塞隆拿在歐聯客場以2：1戰勝紐卡素，拉舒福特包辦巴塞隆拿兩個入球，安東尼哥頓攻入一球，是兩位天才左翼鋒的一次直接較量。第67分鐘，拉舒福特遠射攻入一記無解世界波，那記入球被評為本賽季歐聯階段的最佳入球。

被曼聯租借到巴塞隆拿的英格蘭左翼鋒拉舒福特。（Getty Images）

曼聯為拉舒福特開出的買斷費用僅為3000萬歐元，巴塞隆拿卻有點猶豫不決。巴塞隆拿一邊為拉舒福特猶猶豫豫，另一邊卻為安東尼哥頓出手闊綽，安東尼哥頓的固定轉會費7000萬歐元，另有1000萬歐元的浮動部分。安東尼哥頓更年輕，跑動更積極，這是打動巴塞隆拿的主要原因。

與拉舒福特同在英格蘭國家隊的安東尼哥頓。（Getty Images）

拉舒福特在巴塞隆拿的租期將於6月30日結束，雖然他很想繼續留在巴塞隆拿，但最終是否會被買斷尚未確定。在即將開始的世界盃上，28歲的拉舒福特將與25歲的安東尼哥頓展開競爭。

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