世界盃2026｜西班牙首次無皇馬球員　巴塞8將入圍耶馬帶傷入大軍

西班牙男足國家隊主帥富安迪（Luis de la Fuente）公布世界盃決賽周26人大軍名單，傳統豪門皇家馬德里出現史上首次「零球員入選」的尷尬局面。宿敵巴塞隆拿8人入選成頭號大戶，當中包括正受大腿後肌傷患困擾的18歲天才新星耶馬。



皇馬今季顆粒無收，內部問題不斷、矛盾頻生，陣中12名能夠代表西班牙足球隊出戰的球員最終全數名落孫山，寫下國家隊史上首次「全無皇馬球員」的罕見、不光彩紀錄。

富安迪曾將甸恩胡積臣（Dean Huijsen）、法蘭加西亞（Fran García）、干沙路加西亞（Gonzalo Garcia）列入55人初選名單，但三人均最終落選決賽周大軍，老將卡華積（Dani Carvajal）亦因相近原因無緣世界盃。

胡積臣一度在西班牙有一席之位，但因本季受傷病影響狀態不佳最終無緣世界盃。（Getty Images）

與皇馬的落寞形成強烈對比，宿敵巴塞隆拿多達8名球員入選，其中包括處於傷病期的耶馬（Lamine Yamal）。

這名幫助西班牙奪得上屆歐國盃冠軍的18歲新星，在4月22日代表巴塞隆拿比賽中左腿股二頭肌受傷，賽季提前收咧，團隊對耶馬傷情採取保守治療，該傷勢根據程度需要2至8周恢復時間，尚未知耶馬能否在分組賽復出，富安迪堅持預留一席。

18歲新星耶馬深得富安迪喜愛。（Getty Images）

其他西甲球會方面，馬德里體育會與畢爾包分別貢獻3人，皇馬蘇斯達、奧沙辛拿、切爾達各有1名球員入圍。

富安迪表示：「不太會關注球員的出身，對於我來說這是一個整體的問題。我只希望球員能夠為代表國家隊而感到自豪。」

富安迪表示不太關注球員來自哪個球會。（Getty Images）

西班牙世界盃26人名單陣容：

門將：烏尼西蒙（Unai Simon/畢爾包）、大衛拉耶（David Raya/阿仙奴）、祖安加西亞（Joan Garcia/巴塞隆拿）

後衛：馬高斯洛蘭迪（Marcos Llorente/馬德里體育會）、馬克佩比爾（Marc Pubill/馬德里體育會）、柏度樸路（Pedro Porro/熱刺）、拿樸迪（Aymeric Laporte/畢爾包）、艾利加西亞（Eric Garcia/巴塞隆拿）、古巴斯（Pau Cubarsi/巴塞隆拿）、古古列拿（Marc Cucurella/車路士）、阿歷斯基莫度（Alejandro Grimaldo/利華古遜）

中場：洛迪卡斯簡迪（Rodri/曼城）、蘇比文迪（Martin Zubimendi/阿仙奴）、米基爾馬連奴（Mikel Merino/阿仙奴）、柏迪（Pedri/巴塞隆拿）、加維（Gavi/巴塞隆拿）、法比安雷斯（Fabian Ruiz/巴黎聖日耳門）、阿歷斯巴爾拿（Alex Baena/馬德里體育會）

前鋒：耶利米賓奴（Yeremy Pino/水晶宮）、域陀蒙路斯（Victor Munoz/奧沙辛拿）、奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal/皇家蘇斯達）、費倫托利斯（Ferran Torres/巴塞隆拿）、拉明耶馬（Lamine Yamal/巴塞隆拿）、丹尼爾奧莫（Dani Olmo/巴塞隆拿）、尼高拉斯威廉斯（Nico Williams/畢爾包）、保查艾利斯亞斯（Borja Iglesias/切爾達）