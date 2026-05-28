足球轉會｜哥頓加盟巴塞隆拿好事近　轉會費約8000萬歐元

綜合多家傳媒報道，西甲豪門巴塞隆拿已與英超球會紐卡素達成共識，將引入現年25歲的英格蘭國腳翼鋒安東尼哥頓（Anthony Gordon）。



安東尼哥頓於2023年初加盟紐卡素，當時簽下7年長約，合約期至2030年夏天。安東尼哥頓今季以17個入球成為紐卡素隊內最佳射手，紐卡素為對他進行保護，在最後四場聯賽並未派他出戰。安東尼哥頓在今個夏天受到巴塞隆拿主帥菲力克（Hans-Dieter Flick），及德甲霸主拜仁慕尼黑及英超利物浦的青睞。拜仁無法與紐卡素在報價上達成一致，英國傳媒《衛報》透露球員本人更加傾向於魯營球場。

紐卡素25歲英格蘭翼鋒哥頓接近加盟巴塞隆拿。（Getty Images）

巴塞隆拿方面希望盡快確認交易，哥頓將於當地時間周四飛往巴塞隆拿接受體檢，下周一到英格蘭國家隊報道，展開世界盃備戰。現在各方希望在周一前確定交易，儘管轉會窗直至6月15日才開啟。

關於轉會費的具體數字，各家權威傳媒的報道略有不同，但BBC、Transfermarkt以及France 24掌握的消息均指向紐卡素將會得到約8000萬歐元轉會費，這個數字比Transfermarkt對哥頓估價的6400萬歐元還要多，更比三年前紐卡素以4560萬歐元從愛華頓購入哥頓時價值接近倍翻。儘管紐卡素極大可能在兩季連失伊沙克（Alexander Isak）與哥頓二大重要進攻球員，但今次轉會已比上年「和諧」得多，紐卡素亦能通過「屈服於高報價」的方式得到一筆資金來重建球隊與緩解球會財政壓力。

外網權威傳媒從多方了解到，哥頓轉會費超8000萬歐元。（Getty Images）

如哥頓最終順利加盟，將帶來一系列轉會的連鎖反應，其中牽涉到英格蘭國家隊隊友拉舒福特（Marcus Rashford）。此前傳媒的關注點在從曼聯借用的拉舒福特身上，經歷在曼聯的低谷期後，今季為巴塞隆拿出場49次打入14個入球，貢獻14次助攻，通過表現、自願降薪以及表忠心等方式，拉舒福特希望巴塞隆拿能夠買斷合同。儘管現在巴塞隆拿只需不到3000萬歐元的價錢就能將拉舒福特買下，但哥頓的到來讓這筆交易變得更加不確定。另外有傳貝拿度施華（Bernardo Silva）亦有望從英超來投。