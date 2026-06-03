羽毛球．印尼賽｜石宇奇陳雨菲晉級　馮彥哲黃東萍成功「復仇」

2026年印度尼西亞羽毛球公開賽周二（2日）在雅加達展開。比賽首日，陳雨菲、石宇奇、馮彥哲／黃東萍等中國選手順利過關。



2025年印尼羽毛球公開賽中，中國隊以一金一銀收官，僅在女雙項目實現登頂。作為世界羽聯超級1000賽事，本屆印尼公開賽為期六天，中國隊以全主力陣容衝擊本站比賽。

國羽男單一哥石宇奇。（Getty Images）

周二的男單賽場，頭號種子石宇奇以2：0戰勝中國台北隊選手戚又仁，兩局比分均為21：19。另外兩位中國男單選手，李詩灃零封日本選手西本拳太晉級，陸光祖則以0：2不敵泰國選手帕尼查蓬（Panitchaphon Teeraratsakul），無緣16強。

混雙賽場上演「復仇之戰」。賽會頭號種子、世界排名第一的「鳳凰」組合馮彥哲／黃東萍首輪再戰馬來西亞組合黃顯維／鍾舒韻。上周進行的新加坡羽毛球公開賽中，馮彥哲／黃東萍意外負於對手，遭遇「一輪遊」。

此番再戰，中國組合開局失誤較多，但很快調整球路，以21：19、21：18完成「復仇」，晉級混雙16強。

羽毛球混雙世一、中國選手馮彥哲／黃東萍。（Getty Images）

中國混雙組合程星／張馳、郭新娃／陳芳卉以2：0分別戰勝印尼組合德揚／伯納丁（Dejan Ferdinansyah／Bernadine Anindya Wardana）、印度組合卡斯度／卡皮拿（Tanisha Crasto／Dhruv Kapila），挺進16強。

首日進行的其他比賽中，中國選手、奧運冠軍陳雨菲以2：1挑落丹麥選手萊恩（Line Christophersen）。中國男雙組合梁偉鏗／王昶以1：2不敵中國台北隊組合李芳至／李芳任出局。

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