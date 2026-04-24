羽毛球湯優盃｜中國老將帶新人再衝雙冠　各地實力提升料硬仗連連

2026年湯姆斯盃（Thomas Cup）暨優霸盃（Uber Cup）決賽圈比賽將於4月24日至5月3日在丹麥霍森斯舉行。兩年前，中國隊在成都包攬雙冠；兩年後，世界羽壇競爭更加激烈，呈群雄競逐態勢。隨着洛杉磯奧運周期開啟，國羽在延續此前主力框架的同時注重新老交替，整體實力依然處於第一梯隊，但在客場作戰背景下，本屆賽事能否再攀高峰，取決於隊伍的穩定性與關鍵分把控能力。



從陣容結構看，中國隊延續「以老帶新」的思路，年齡結構較為均衡。男隊在單打之外能否找到穩定的得分點，將成為左右勝負的關鍵；相比之下，女隊具備更強大的整體實力和陣容厚度，在冠軍爭奪中佔據一定主動。

2024年5月5日，中國羽毛球隊成員在2024年湯姆斯盃暨優霸盃頒獎儀式後合影。（新華社）

在剛結束的亞錦賽上國羽表現不俗：

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男隊：穩定決定上限

中國隊在湯姆斯盃歷史上11次奪冠。本屆比賽，石宇奇、李詩灃、翁泓陽、陸光祖、梁偉鏗、王昶、陳柏陽、劉毅、何濟霆、任翔宇組成參賽陣容，其中陳柏陽、劉毅為首次參賽，其餘8人均參加了上屆湯盃。

世界冠軍石宇奇作為「一單」是國羽男單最關鍵的得分點。（Getty Images）

從結構上看，中國男隊的核心競爭力在於單打。世界冠軍石宇奇作為「一單」是最關鍵的得分點，其發揮將在很大程度上影響比賽走勢。好在他在團體賽中表現向來不俗，具備豐富經驗。李詩灃、翁泓陽、陸光祖的臨場狀態則是決定隊伍成績上限的重要變量。

雙打方面，梁偉鏗／王昶目前世界排名第五，具備與世界頂尖組合抗衡的實力，但表現不夠穩定；何濟霆／任翔宇回歸國家隊不久，尚待繼續提升狀態；陳柏陽／劉毅的加入則提升了陣容輪換空間。

國羽男雙組合梁偉鏗／王昶目前世界排名第五。（Getty Images）

小組賽階段，中國隊前兩場將對陣澳洲和加拿大隊，整體實力佔優，重在調整狀態、磨合陣容；末戰對陣印度隊是小組賽關鍵一役，對手在單雙打項目上均具備衝擊力，或將直接影響小組頭名歸屬。

進入淘汰賽後，競爭強度將顯著提升。韓國、印尼隊男雙實力突出、經驗豐富；丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen）已官宣退役，但隊伍主場作戰仍具衝擊力；法國隊近年來快速崛起；馬來西亞、中國台北等隊同樣具備競爭力。

整體來看，本屆湯姆斯盃呈現多強爭霸格局。對中國隊而言，進入淘汰賽後，每一場比賽都將是硬仗。

女隊：整體優勢仍在

中國隊在優霸盃歷史上16次奪冠。王祉怡、陳雨菲、韓悦、徐文婧、譚寧、劉聖書、賈一凡、張殊賢、李怡婧、羅徐敏組成參賽陣容，其中7人為世界冠軍，3人為首次參加該賽事。從整體實力、陣容厚度與均衡性來講，中國女隊在世界範圍內依然處於領先地位。

王祉怡已成為國羽女單的主力之一。（新華社）

單打方面，王祉怡、陳雨菲、韓悦構成穩定的主力框架。王祉怡近來狀態不俗，曾在全英公開賽上擊敗實力強勁的韓國名將安洗瑩，此次能否承擔起「一單」重任是一大看點。奧運冠軍陳雨菲則具有豐富經驗，在技戰術和心理方面都成熟且穩定。

雙打方面，「00後」組合劉聖書／譚寧已成長為世界冠軍，目前世界排名第一的她們將擔綱「一雙」重任。此番她們和賈一凡／張殊賢、李怡婧／羅徐敏組成層次分明的雙打體系。

國羽女雙組合劉聖書／譚寧已成長為世界冠軍。（Getty Images）

小組賽階段，中國隊與印度、丹麥、烏克蘭隊同組，若正常發揮，晉級不成問題。進入淘汰賽後，最強勁的對手極有可能是韓國隊，其在安洗瑩的帶領下具備極強衝擊力。此外，日本、泰國、馬來西亞等隊也不可小覷。

放下衛冕冠軍光環 保持衝擊者心態

對中國隊而言，本屆湯尤盃要想取得佳績，必須對自身準確定位。

新奧運周期背景下，世界羽壇競爭更加開放，多支隊伍具備衝擊冠軍的能力。中國隊若想延續優勢，需要在穩定發揮的基礎上進一步提升關鍵分能力，同時通過比賽逐步完成陣容磨合與新老交替。

在剛結束的亞錦賽上李怡婧／羅徐敏奪得女雙冠軍。（新華社）

此外，隊伍不久前剛結束亞錦賽征程，在密集賽程和高強度對抗下，球員的體能儲備與臨場應變能力至關重要。

綜合來看，中國隊具備衝擊雙冠的實力，但需卸下衛冕冠軍光環，立足每一場比賽全力拼爭，才能在本屆湯尤盃上走得更遠。

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