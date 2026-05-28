羽毛球．新加坡賽｜鄧俊文謝影雪再晉級　8強撼國羽「百搭女王」

香港一眾羽毛球代表出戰新加坡公開賽，兩對女雙組合楊雅婷／楊霈霖、曾曉昕／呂樂樂首圈止步後，今日在16強階段剩下男單的李卓耀及混雙組合鄧俊文／謝影雪出戰。

「鄧謝配」以7號種子身份出戰，首圈直落兩局擊敗法國組合Julien Maio／Lea Palermo，今輪遇上泰國的帕沙蓬（Pakkapon Teeraratsakul）／沙西麗（Sapsiree Taerattanachai）同樣順利過關，8強硬撼中國球手魏雅欣與新拍檔高家炫的組合。



羽毛球．新加坡賽｜鄧俊文／謝影雪順利晉級8強。（Getty Images）

李卓耀負渡邉航貴16強止步 「鄧謝配」復仇成功晉級

李卓耀首圈擊敗8號種子、台灣球手林俊易，今日上午登場面對日本球手渡邉航貴，首局初段得分梅花間竹，戰至4：4時，渡邉航貴連拿6分，拉開至10：4，並一直維持優勢，以21：17先勝一局。第二局李卓耀曾領先3：1，卻再被渡邉航貴連拿8分、反超前9：3，並以21：12再下一城終結賽事。

鄧俊文／謝影雪在下午出場，對手是剛剛在超級500級別的馬來西亞大師賽獲得亞軍、泰國組合帕沙蓬／沙西麗。鄧俊文／謝影雪並未參加上站賽事，直接參加超級750級別的新加坡公開賽，「鄧謝配」在去年同一賽事決賽亦曾遇上這對泰國組合，當時以0：2敗陣，今次再次對戰，局勢卻截然不同。

「鄧謝配」開局取得8：3領先，卻被泰國組合愈追愈近，中段還被對手以12：11反超前，不過經驗豐富的二人隨即連拿5分，建立16：12優勢，並以21：19拿下首局。第二局發展有點類似，「鄧謝配」曾領先6：3，帕沙蓬／沙西麗追成8：8、9：9，然後港隊組合發力接連得分拋離比數，終以21：12再贏一局，順利以局數2：0再過一關，晉級8強，巧合的是，8強對手是上站在馬來西亞的另一混雙決賽組合，贏得冠軍的高家炫/魏雅欣。

「百搭女王」魏雅欣與新拍檔高家炫上周在馬來西亞大師賽奪冠。（Getty Images）

8強將大戰中國隊「百搭女王」魏雅欣與新拍檔

魏雅欣可謂「鄧謝配」的老對手，港隊混雙組合多次與她跟蔣振邦的組合對戰，去年鄧俊文／謝影雪贏得亞錦賽冠軍，4強時便曾擊敗對方。不過魏雅欣今次的拍檔換成21歲的高家炫，二人合作不久已能在上一站的馬來西亞大師賽踏上頒獎台最高一格。

中國球手魏雅欣仍只得26歲，卻已先後跟4位不同的拍檔出戰世界羽聯（BWF）賽事，而且全數曾奪冠而回，獲譽國羽「百搭女王」。她跟年紀接近的蔣振邦合作時間最長， 二人由2022年起組成的「邦雅組合」曾奪得多項巡迴賽冠軍，世界排名最高曾升至第2位。期間她亦曾短暫夥拍同齡的郭新娃，並贏得2023年香港羽毛球公開賽錦標；去年在國羽陣容調整期，她又一度與馮彥哲搭檔，在全英賽獲得亞軍，並在瑞士公開賽奪冠。

魏雅欣之後再度夥拍蔣振邦，近期改拍高家炫，她與新拍檔先在月中的泰國公開賽晉身8強，繼而在馬來西亞大師賽奪冠，先後與4位男拍檔合作均曾登頂，適應新拍檔的能力不禁令人嘖嘖稱奇。