羽毛球馬來西亞大師賽｜陳延澤吳芷柔闖8強　力挫7號種子中國組合

混雙組合鄧俊文／謝影雪為港人熟悉，近年創下不少佳績。正在吉隆坡舉行的馬來西亞羽毛球大師賽，「鄧謝配」未有參賽，陳延澤／吳芷柔合作出戰混雙，首圈擊敗主場球手，16強鬥中國組合張馳／程星，這對「澤柔配」打出驚喜，僅花29分鐘輕取對手晉級，闖入8強。



原本發展單打的陳延澤，從上年5月開始與吳芷柔合作混雙，陳延澤上年10月完成右膝手術後，今年更專注在混雙賽事。「澤柔配」從較低級別的賽事打起，今年成績慢慢提升，在3月在越南河內的國際挑戰賽初次奪冠，早前的陝西寶雞大師賽同樣殺入決賽。

澤柔配出戰500分的馬來西亞大師賽，外圍賽擊敗印尼組合過關，首圈面對主場組合黃天啟／林秋仙，這對港隊組合直落兩局，以21：14及21：19擊敗對手晉級，今日（21日）惡鬥中國組合﹑7號種子張馳／程星。

這對中國「千禧後」組合過往兩次擊敗「鄧謝配」，世界排名第11，硬仗可期。陳延澤／吳芷柔今仗戰情意外地輕鬆，首局由頭帶到尾，後段連取8分，以21：9先拔頭籌。第二局中段戰情較為吃緊，澤柔配中後段連贏4分，拉開差距，以21：17再取一局，僅花29分鐘淘汰對手過關，首度打入500分級別賽事8強。