壘球｜香港投手劉雪汶台企聯錄完封勝創歷史　兼獲最有價值球員

香港女子壘球隊王牌投手劉雪汶在台灣企業女子壘球職業聯賽（台企聯）取得首場勝投，創出香港體壇歷史。

她效力台企聯球隊新世紀黃蜂兩年，上月24日首度以先發投手身份站上投手丘，昨日（31日）對中華U18更錄得完封勝，榮獲最有價值球員（MVP）。



「印象中，香港隊之前對台灣U18都曾經落敗，她們的實力的確不錯，所以今次能夠完封勝，我也算滿意，一定要多謝隊友精彩的守備，我才可以當選MVP。」劉雪汶在台企聯首度以先發身份站上投手丘才一星期，便如圓取得勝投，甚至零封對手，她賽後笑言「開心到想喊」。

劉雪汶在台企聯取得完封勝，榮獲賽事MVP。（受訪者提供）

回顧這場新世紀黃蜂以5：0擊敗中華U18的賽事，高雄氣溫高達攝氏32度，「令我覺得每一局都好長時間，因為真的太熱」，不過劉雪汶以驚人意志戰勝高溫，「Den San（港隊教練大島田）經常訓練我們的意志，而且我不想被換走，所以要『咬住』每個機會」，最終劉雪汶投足7局，取得4次三振，以完美表現證明實力。

劉雪汶效力台企聯球隊新世紀黃蜂。（受訪者提供）

劉雪汶在台企聯征戰兩年，近日終被教練委以先發重任，獨闖台灣的道路荊棘滿途，尤其壘球在香港並非精英項目，中華隊的水平卻是世界前列，劉雪汶一路走來，也會遇到不同目光，「但不要忘記當初為何選擇來到這裏，有穩定的心態就能撐過去」。昨日的完封勝無疑增強劉雪汶的信心，特別是距離名古屋亞運只剩三個月，她期望這場勝利也能鼓勵港隊隊友，「投手只是贏波的其中一個因素，最重要是全隊所有人的配合，希望大家『一條心』，隊友一定可以打分，我就在投手丘好好壓制隊友」。

名古屋亞運女子壘球將於9月26日至10月3日舉行，港隊自去年亞洲盃以前六名取得參賽資格後，一直密鑼緊鼓備戰。